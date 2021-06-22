Без желатина, без загустителя. Настоящий клубничный джем, чуть сахара

Клубничное варенье – это одно из любимых лакомств детей и взрослых, даже несмотря на то, что сегодня можно купить массу других десертов. Варенье прекрасно подходит для готовки любых сладких блюд, его подают с блинчиками, делают начинку к пирожным и тортам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

клубника, 1 кг;

сахар, 200 г;

сок лимона по вкусу.

Процесс приготовления

Если хотите сделать сразу больше варенья, возьмите 2 кг клубники, 500 г сока лимона.

Клубнику перебираем, промываем и просушиваем, чтобы ушла лишняя влага.

Режем кусочками и смешиваем с сахаром и соком лимона. Оставляем на 20 -30 минут, периодически перемешиваем.

Когда ягода пустит сок, ставим на плиту и варим, перемешивая.

Когда закипит, хорошо мешаем и варим на большом огне.

Варим джем до полного уваривания, пока варенье не станет густым.

Совет: можно капнуть джема на холодную тарелку и если он после остывания приобретет густую консистенцию, варенье готово.

Банки и крышки промываем.

Разливаем по банкам, закручиваем крышками и оставляем остывать.

Хранить можно в кладовке или в подвале.

Из 2 кг клубники получается 3 баночки по 350 г.