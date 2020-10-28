Тыква с яблоками: божественный десерт из простых продуктов за 5 минут

Тыква с яблоками – изысканный десерт, который оценит даже гурман. А приготовить его можно всего за пять минут.

Тыква с яблоками: ингредиенты

400 (четыреста) гр – тыквы 400 (четыреста) гр – яблок 400 (четыреста) гр – мороженого Сахар по вкусу

Тыква с яблоками: рецепт

Яблоки и тыкву нарежьте средними кусочками. Посыпьте сахаром и отправьте в микроволновку на 5 минут. Перемешать и готово. Это первый вариант приготовления десерта

Второй. Мороженое положите в креманку и выложите на него остывшую тыкву и яблоко (после микроволновки). Сверху полейте вареньем или джемом. Мороженое немного подтает и подавайте к столу. Тыкву вы даже не почувствуете. Она пропитывается соком яблока. Тем более смешение с мороженым и вовсе приобретает изумительный вкус

Тыква с яблоками готова!

Смотрится угощение очень красиво. Этот рецепт я называю палочкой выручалочкой. Когда внезапно нагрянули гости, и вам нечем их угостить. Скорее вспомните этот замечательный и необычный рецепт! На здоровье.