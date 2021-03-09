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Картофель с чесноком по — гречески

Картофель с чесноком по-гречески. Невероятно вкусное и ароматное блюдо! Заправка из оливкового масла, лимонного сока, чеснока и орегано превращает обычную  картошку в оригинальное блюдо в греческой кухни. Такой гарнир прекрасно подойдет к мясу.

Картофель с чесноком по - гречески

Картофель с чесноком по — гречески: ингредиенты

  1. 2 (два) зубчика — чеснока
  2. 1 (один) кг — картофеля
  3. 100 (сто) мл — лимонного сока
  4. 2 (две) ч. ложки — орегано
  5. 70 (семьдесят) мл — оливкового масла
  6. соль по вкусу
  7. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Очистите картофель, разрежьте вдоль на 8 частей, дольками
  • Выложите картофель в форму для запекания
  • Лимонный сок, орегано, масло, и измельченный чеснок смешайте
  • Картофель полейте соусом, поперчите и посолите по вкусу. Добавьте немного воды, чтобы покрыть картофель
  • Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте картошку в течение одного часа
  • Картофель с чесноком по-гречески получается особенно вкусным! У него такая приятная лимонная кислинка. Аромат по дому стоит восхитительный. Чтобы блюдо было еще ароматнее, посыпьте его измельченным базиликом, петрушкой. Обязательно приготовьте картошечку по данному рецепту! И это блюдо станет одним из ваших любимых!
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