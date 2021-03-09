Картофель с чесноком по-гречески. Невероятно вкусное и ароматное блюдо! Заправка из оливкового масла, лимонного сока, чеснока и орегано превращает обычную картошку в оригинальное блюдо в греческой кухни. Такой гарнир прекрасно подойдет к мясу.
Картофель с чесноком по — гречески: ингредиенты
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 1 (один) кг — картофеля
- 100 (сто) мл — лимонного сока
- 2 (две) ч. ложки — орегано
- 70 (семьдесят) мл — оливкового масла
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Очистите картофель, разрежьте вдоль на 8 частей, дольками
- Выложите картофель в форму для запекания
- Лимонный сок, орегано, масло, и измельченный чеснок смешайте
- Картофель полейте соусом, поперчите и посолите по вкусу. Добавьте немного воды, чтобы покрыть картофель
- Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте картошку в течение одного часа
- Картофель с чесноком по-гречески получается особенно вкусным! У него такая приятная лимонная кислинка. Аромат по дому стоит восхитительный. Чтобы блюдо было еще ароматнее, посыпьте его измельченным базиликом, петрушкой. Обязательно приготовьте картошечку по данному рецепту! И это блюдо станет одним из ваших любимых!
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