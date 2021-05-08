Беру обычный тонкий лаваш, немного творога и уже через 10 минут вкуснейшая выпечка готова: к завтраку и не только

Творожные блюда всегда были и остаются одними из самых любимых в моей семье. Поэтому я часто экспериментирую, придумываю что-то новое. Хочу и с вами поделиться этим вкусным блюдом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш тонкий, 1 шт;
- творог, 150 г;
- сахар, 3 ст.л;
- яйцо, 1 шт;
- масло растительное рафинированное.
Процесс приготовления
Соединяем творог с сахаром и яйцом, вымешиваем до однородности. По вкусу и желанию, можно еще ввести ванилин.
Совет: лучше использовать сухой творог. Если у вас очень влажный, его можно немного отжать.
Раскладываем лаваш на столе, смазываем всю поверхность начинкой.
Начинаем скручивать рулет: скручиваем до половины. Отрезаем и сворачиваем второй рулет. Так лучше сделать, чтобы рулеты не были сильно толстыми.
Режем рулеты порционными кусочками – должно получиться около 10 – 12 штук.
Обжариваем в разогретом растительном масле под крышкой с двух сторон до румяности.
При подаче можете полить медом или вареньем, подать их с шоколадной пастой.
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