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Беру обычный тонкий лаваш, немного творога и уже через 10 минут вкуснейшая выпечка готова: к завтраку и не только

Творожные блюда всегда были и остаются одними из самых любимых в моей семье. Поэтому я часто экспериментирую, придумываю что-то новое. Хочу и с вами поделиться этим вкусным блюдом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лаваш тонкий, 1 шт;
  • творог, 150 г;
  • сахар, 3 ст.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • масло растительное рафинированное.

Процесс приготовления

Соединяем творог с сахаром и яйцом, вымешиваем до однородности. По вкусу и желанию, можно еще ввести ванилин.

Совет: лучше использовать сухой творог. Если у вас очень влажный, его можно немного отжать.

Раскладываем лаваш на столе, смазываем всю поверхность начинкой.

Беру обычный тонкий лаваш, немного творога и уже через 10 минут вкуснейшая выпечка готова: к завтраку и не только

Начинаем скручивать рулет: скручиваем до половины. Отрезаем и сворачиваем второй рулет. Так лучше сделать, чтобы рулеты не были сильно толстыми.

Беру обычный тонкий лаваш, немного творога и уже через 10 минут вкуснейшая выпечка готова: к завтраку и не только

Режем рулеты порционными кусочками – должно получиться около 10 – 12 штук.

Беру обычный тонкий лаваш, немного творога и уже через 10 минут вкуснейшая выпечка готова: к завтраку и не только Беру обычный тонкий лаваш, немного творога и уже через 10 минут вкуснейшая выпечка готова: к завтраку и не только

Обжариваем в разогретом растительном масле под крышкой с двух сторон до румяности.

Беру обычный тонкий лаваш, немного творога и уже через 10 минут вкуснейшая выпечка готова: к завтраку и не только

При подаче можете полить медом или вареньем, подать их с шоколадной пастой.

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