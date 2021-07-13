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Картофельные гнёзда к завтраку. Необычное и вкусное блюдо, чтобы начать продуктивный день

Картофельные гнёзда к завтраку — невероятно вкусное и сытное блюдо к завтраку.

Картофельные гнёзда к завтраку: ингредиенты

Картофельные гнёзда к завтраку

  1. Картофель – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Колбаса – 100 г. (сто грамм)
  4. Растительное масло
  5. Лук – 50 г. (пятьдесят грамм)
  6. Перец – по вкусу
  7. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Очистите картофель и овощечисткой нарежьте на пластины. Переложите в миску и залейте холодной водой.
  • На крупной тёрке натрите морковь.
  • Приготовленный лук измельчите.
  • Слейте с картофеля воду, добавьте колбасу и лук.
  • Разделите яйца на желтки и белки. Добавьте в массу белки, перец и соль по вкусу, перемешайте.
  • Сковороду нагрейте и на неё выложите небольшое количество смеси, сделайте углубления в центре. На среднем огне обжаривайте до тех пор, пока <<гнездо>> не схватится. После переверните и положите в центр желток. Жарьте на среднем огне, пока нижняя часть не схватится, а затем переложите на тарелку и подайте к столу.

Картофельные гнёзда к завтраку — интересное и невероятно красивое блюдо.

Картофельные гнёзда к завтраку. Необычное и вкусное блюдо, чтобы начать продуктивный день 4

Готовьте на здоровье!

 

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