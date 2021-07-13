Картофельные гнёзда к завтраку. Необычное и вкусное блюдо, чтобы начать продуктивный день

Картофельные гнёзда к завтраку — невероятно вкусное и сытное блюдо к завтраку.
Картофельные гнёзда к завтраку: ингредиенты
- Картофель – 4 шт. (четыре штуки)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Колбаса – 100 г. (сто грамм)
- Растительное масло
- Лук – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите картофель и овощечисткой нарежьте на пластины. Переложите в миску и залейте холодной водой.
- На крупной тёрке натрите морковь.
- Приготовленный лук измельчите.
- Слейте с картофеля воду, добавьте колбасу и лук.
- Разделите яйца на желтки и белки. Добавьте в массу белки, перец и соль по вкусу, перемешайте.
- Сковороду нагрейте и на неё выложите небольшое количество смеси, сделайте углубления в центре. На среднем огне обжаривайте до тех пор, пока <<гнездо>> не схватится. После переверните и положите в центр желток. Жарьте на среднем огне, пока нижняя часть не схватится, а затем переложите на тарелку и подайте к столу.
Картофельные гнёзда к завтраку — интересное и невероятно красивое блюдо.
Готовьте на здоровье!
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