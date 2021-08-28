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Готовить проще чем беляши, но вкус лучше. Блюдо, которое может приготовить каждый

Такой мягкий и влажный мясной пирог станет прекрасным дополнением в вашем меню. Готовить его очень просто и быстро из минимального набора продуктов. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

кефир, 400 мл; 

фарш, 400 г4 

лук, 80 г; 

мука, 300 г; 

яйца, 3 шт; 

соль, перец; 

сахар, 1 ч.л; 

сода, 0.5 ч.л; 

помидоры, 1 шт; 

зелень; 

растительное масло, 3 ст.л. 

Процесс приготовления 

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле. 

Добавляем к луку фарш (говяжий или свиной, ассорти). 

Солим массу и перчим, добавляем разные специи и ароматные травы. 

Томат режем тонкими дольками. 

В теплый кефир всыпаем соду, вливаем растительное масло, яйца, перемешиваем. 

Добавляем муку, соль и сахар, вымешиваем. 

Тесто получается довольно густым, если у вас более жидкая консистенция, тогда досыпаем больше муки. 

Выкладываем в форму часть теста, сверху равномерно кладем фарш, заливаем второй частью теста. 

Готовить проще чем беляши, но вкус лучше. Блюдо, которое может приготовить каждый

Сверху кладем дольки томата. 

Готовить проще чем беляши, но вкус лучше. Блюдо, которое может приготовить каждый

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минутах. 

Готовить проще чем беляши, но вкус лучше. Блюдо, которое может приготовить каждый

Пирог получается очень вкусным, мягким, влажным и ароматным. Подаю в горячем или холодном виде в качестве закуски. 

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