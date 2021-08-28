Готовить проще чем беляши, но вкус лучше. Блюдо, которое может приготовить каждый

Такой мягкий и влажный мясной пирог станет прекрасным дополнением в вашем меню. Готовить его очень просто и быстро из минимального набора продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кефир, 400 мл;
фарш, 400 г4
лук, 80 г;
мука, 300 г;
яйца, 3 шт;
соль, перец;
сахар, 1 ч.л;
сода, 0.5 ч.л;
помидоры, 1 шт;
зелень;
растительное масло, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.
Добавляем к луку фарш (говяжий или свиной, ассорти).
Солим массу и перчим, добавляем разные специи и ароматные травы.
Томат режем тонкими дольками.
В теплый кефир всыпаем соду, вливаем растительное масло, яйца, перемешиваем.
Добавляем муку, соль и сахар, вымешиваем.
Тесто получается довольно густым, если у вас более жидкая консистенция, тогда досыпаем больше муки.
Выкладываем в форму часть теста, сверху равномерно кладем фарш, заливаем второй частью теста.
Сверху кладем дольки томата.
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минутах.
Пирог получается очень вкусным, мягким, влажным и ароматным. Подаю в горячем или холодном виде в качестве закуски.
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