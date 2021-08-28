Готовить проще чем беляши, но вкус лучше. Блюдо, которое может приготовить каждый

Такой мягкий и влажный мясной пирог станет прекрасным дополнением в вашем меню. Готовить его очень просто и быстро из минимального набора продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 400 мл;

фарш, 400 г4

лук, 80 г;

мука, 300 г;

яйца, 3 шт;

соль, перец;

сахар, 1 ч.л;

сода, 0.5 ч.л;

помидоры, 1 шт;

зелень;

растительное масло, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.

Добавляем к луку фарш (говяжий или свиной, ассорти).

Солим массу и перчим, добавляем разные специи и ароматные травы.

Томат режем тонкими дольками.

В теплый кефир всыпаем соду, вливаем растительное масло, яйца, перемешиваем.

Добавляем муку, соль и сахар, вымешиваем.

Тесто получается довольно густым, если у вас более жидкая консистенция, тогда досыпаем больше муки.

Выкладываем в форму часть теста, сверху равномерно кладем фарш, заливаем второй частью теста.

Сверху кладем дольки томата.

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минутах.

Пирог получается очень вкусным, мягким, влажным и ароматным. Подаю в горячем или холодном виде в качестве закуски.