Я все делаю не так, но мои огурцы обожают все знакомые! Подходит любой объём банок

Сегодня есть масса разных рецептов консервации огурцов. Мой рецепт помогает сделать очень вкусные и хрустящие огурчики, которые можно просто подавать в качестве закуски или использовать для салатов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 5 кг;

вода, 3 л;

уксус 9 %, 300 мл;

соль, 6 ст.л;

сахар, 4 ст.л.

Процесс приготовления

Огурцы промываем, замачиваем на несколько часов в холодной воде. Отрезаем хвостики.

В воде растворяем соль и сахар, доводим до кипения, варим пару минут, вливаем уксус и снимаем с плиты.

Огурцы в кастрюле заливаем кипятком, накрываем крышкой и укутываем до остывания.

Сливаем воду.

В чистые банки раскладываем зелень по вкусу.

Укладываем огурцы и заливаем горячим рассолом.

Закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем до остывания.

Хранить консервацию можно в кладовке или в подвале.