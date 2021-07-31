Я все делаю не так, но мои огурцы обожают все знакомые! Подходит любой объём банок

Сегодня есть масса разных рецептов консервации огурцов. Мой рецепт помогает сделать очень вкусные и хрустящие огурчики, которые можно просто подавать в качестве закуски или использовать для салатов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
огурцы, 5 кг;
вода, 3 л;
уксус 9 %, 300 мл;
соль, 6 ст.л;
сахар, 4 ст.л.
Процесс приготовления
Огурцы промываем, замачиваем на несколько часов в холодной воде. Отрезаем хвостики.
В воде растворяем соль и сахар, доводим до кипения, варим пару минут, вливаем уксус и снимаем с плиты.
Огурцы в кастрюле заливаем кипятком, накрываем крышкой и укутываем до остывания.
Сливаем воду.
В чистые банки раскладываем зелень по вкусу.
Укладываем огурцы и заливаем горячим рассолом.
Закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем до остывания.
Хранить консервацию можно в кладовке или в подвале.
Огурчики будут очень вкусными и хрустящими, ароматными. Все специи и зелень добавляйте по вкусу. Если вам нравится гвоздика, можно добавить и ее, корень хрена, зонтики укропа и другую зелень.
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