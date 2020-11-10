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Бананы в шоколаде: вкусный и полезный десерт – эскимо из банана

Бананы в шоколаде или другими словами эскимо из банана. Понадобится минимум ингредиентов. Готовить легко и просто. Максимум пользы и удовольствия!

Бананы в шоколаде: ингредиенты

Бананы в шоколаде

  1. 90 (девяносто) гр – темного шоколада
  2. 2 (две) шт – бананов
  3. 30 (тридцать) гр – фундука
  4. 50 (пятьдесят) мл – молока
  5. 2 (две) ст. ложки – кондитерской присыпки

Бананы в шоколаде: рецепт

Бананы в шоколаде

  • Шоколад можете брать на свой вкус. Будь то молочный, будь то горький. Берите обязательно качественный шоколад. Именно от него будет зависеть вкус десерта
  • Бананы нарежьте на одинаковые кусочки. На два или три
  • Насадите их на палочки. Но они не должны быть слишком тонкими
  • Орехи измельчите. У меня фундук. Но вы можете использовать абсолютно любые. Либо вообще сделать микс. Немного обжарьте орешки на сухой сковородке
  • Шоколад разломайте. Налейте в него молока и растопите на водяной бане. Перемешайте. Получите однородную массу
  • Немного остудите шоколадно-молочную глазурь
  • Банан на палочке обмажьте шоколадом со всех сторон. Посыпьте орешками и кондитерской посыпкой
  • Подсушите десерт

Бананы в шоколаде готовы: Видео

Мягкие бананы и хрустящая глазурь сведут вас с ума! На здоровье.

Бананы в шоколаде

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