Бананы в шоколаде: вкусный и полезный десерт – эскимо из банана

Бананы в шоколаде или другими словами эскимо из банана. Понадобится минимум ингредиентов. Готовить легко и просто. Максимум пользы и удовольствия!
Бананы в шоколаде: ингредиенты
- 90 (девяносто) гр – темного шоколада
- 2 (две) шт – бананов
- 30 (тридцать) гр – фундука
- 50 (пятьдесят) мл – молока
- 2 (две) ст. ложки – кондитерской присыпки
Бананы в шоколаде: рецепт
- Шоколад можете брать на свой вкус. Будь то молочный, будь то горький. Берите обязательно качественный шоколад. Именно от него будет зависеть вкус десерта
- Бананы нарежьте на одинаковые кусочки. На два или три
- Насадите их на палочки. Но они не должны быть слишком тонкими
- Орехи измельчите. У меня фундук. Но вы можете использовать абсолютно любые. Либо вообще сделать микс. Немного обжарьте орешки на сухой сковородке
- Шоколад разломайте. Налейте в него молока и растопите на водяной бане. Перемешайте. Получите однородную массу
- Немного остудите шоколадно-молочную глазурь
- Банан на палочке обмажьте шоколадом со всех сторон. Посыпьте орешками и кондитерской посыпкой
- Подсушите десерт
Бананы в шоколаде готовы: Видео
Мягкие бананы и хрустящая глазурь сведут вас с ума! На здоровье.
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