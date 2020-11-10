Бананы в шоколаде: вкусный и полезный десерт – эскимо из банана

Бананы в шоколаде или другими словами эскимо из банана. Понадобится минимум ингредиентов. Готовить легко и просто. Максимум пользы и удовольствия!

Бананы в шоколаде: ингредиенты

90 (девяносто) гр – темного шоколада 2 (две) шт – бананов 30 (тридцать) гр – фундука 50 (пятьдесят) мл – молока 2 (две) ст. ложки – кондитерской присыпки

Бананы в шоколаде: рецепт

Шоколад можете брать на свой вкус. Будь то молочный, будь то горький. Берите обязательно качественный шоколад. Именно от него будет зависеть вкус десерта

Бананы нарежьте на одинаковые кусочки. На два или три

Насадите их на палочки. Но они не должны быть слишком тонкими

Орехи измельчите. У меня фундук. Но вы можете использовать абсолютно любые. Либо вообще сделать микс. Немного обжарьте орешки на сухой сковородке

Шоколад разломайте. Налейте в него молока и растопите на водяной бане. Перемешайте. Получите однородную массу

Немного остудите шоколадно-молочную глазурь

Банан на палочке обмажьте шоколадом со всех сторон. Посыпьте орешками и кондитерской посыпкой

Подсушите десерт

Бананы в шоколаде готовы: Видео

Мягкие бананы и хрустящая глазурь сведут вас с ума! На здоровье.