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Салат Курочка ряба: популярный и всегда вкусный салат с множеством вариантов

Салат Курочка ряба – невероятно вкусный и популярный салат. Рецепт простой, под силу даже начинающей хозяюшке.

Салат Курочка ряба: ингредиенты

Салат Курочка ряба

  1. 6 (шесть) шт – яиц
  2. 300 (триста) гр – копченных окорочка
  3. 2 (две) шт – огурцов
  4. 1 (одна) шт – лука
  5. 250 (двести пятьдесят) гр – шампиньонов
  6. Соль, перец, зелень по вкусу
  7. 3 (три) ст. ложки – майонеза

Салат Курочка ряба: рецепт

Салат Курочка ряба

  • Огурцы натрите на корейской терке. Мясо нарежьте мелким кубиком
  • Грибы нарежьте дольками
  • Зелень мелко нарежьте и лук
  • Лук обжарьте на растительном масле, затем туда же грибы. Посолите и жарьте до готовности. Дайте остыть
  • Яйца отварите и натрите на терке. К ним майонез и перец
  • В отдельную посуду положите натертые огурцы и зелень. Салат собираем слоями
  • 1 слой мясо. Затем яйца и майонез. 3 слой – огурцы и зелень. Немного посолите. 4 слой яйца и майонез. 5 – грибы и последний снова яичный. Украсьте салат зеленью

Салат Курочка ряба готов!

Салат Курочка ряба

Салат получается очень вкусным и сытным. Отличный вариант для торжественного стола.

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