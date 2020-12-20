Салат Курочка ряба: популярный и всегда вкусный салат с множеством вариантов

Салат Курочка ряба – невероятно вкусный и популярный салат. Рецепт простой, под силу даже начинающей хозяюшке.
Салат Курочка ряба: ингредиенты
- 6 (шесть) шт – яиц
- 300 (триста) гр – копченных окорочка
- 2 (две) шт – огурцов
- 1 (одна) шт – лука
- 250 (двести пятьдесят) гр – шампиньонов
- Соль, перец, зелень по вкусу
- 3 (три) ст. ложки – майонеза
Салат Курочка ряба: рецепт
- Огурцы натрите на корейской терке. Мясо нарежьте мелким кубиком
- Грибы нарежьте дольками
- Зелень мелко нарежьте и лук
- Лук обжарьте на растительном масле, затем туда же грибы. Посолите и жарьте до готовности. Дайте остыть
- Яйца отварите и натрите на терке. К ним майонез и перец
- В отдельную посуду положите натертые огурцы и зелень. Салат собираем слоями
- 1 слой мясо. Затем яйца и майонез. 3 слой – огурцы и зелень. Немного посолите. 4 слой яйца и майонез. 5 – грибы и последний снова яичный. Украсьте салат зеленью
Салат Курочка ряба готов!
Салат получается очень вкусным и сытным. Отличный вариант для торжественного стола.
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