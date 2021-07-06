За 10 минут готовлю тонкие лепешки без раскатки теста. Просто и вкусно

Лаваш сегодня используется во многих рецептах и помогает избежать возни с тестом. Поэтому на считанные минуты с ним готовят пироги и блинчики, лаже используют лаваш вместо коржей для торта. Сегодня готовим тонкие лепешки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш, 2 шт;
- масло сливочное;
- творог, 500 г;
- лук зеленый и зелень;
- яйца, 2 шт;
- соль перец.
Процесс приготовления
Зеленый лук и зелень мелко режем и смешиваем с творогом, добавляем в массу яйцо, солим и перчим.
Растапливаем кусочек сливочного масла и смешиваем с творожной массой.
Лаваш режем на прямоугольные пласты, на одну часть кладем начинку, распределяем и накрываем второй частью.
Обжариваем с двух сторон на сливочном масле.
Можно обжарить на сухой сковороде, выложить на блюдо и полить растопленным сливочным маслом. Складываем такие лепешки с начинкой нужно стопочкой, чтобы они хорошо пропитались сливочным маслом и стали мягкими.
В качестве начинки можно брать любые другие продукты. К примеру, вкусно получается начинки из обжаренного лука, грибов и тертого сыра, твердого или плавленого.
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