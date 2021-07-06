За 10 минут готовлю тонкие лепешки без раскатки теста. Просто и вкусно

Лаваш сегодня используется во многих рецептах и помогает избежать возни с тестом. Поэтому на считанные минуты с ним готовят пироги и блинчики, лаже используют лаваш вместо коржей для торта. Сегодня готовим тонкие лепешки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш, 2 шт;

масло сливочное;

творог, 500 г;

лук зеленый и зелень;

яйца, 2 шт;

соль перец.

Процесс приготовления

Зеленый лук и зелень мелко режем и смешиваем с творогом, добавляем в массу яйцо, солим и перчим.

Растапливаем кусочек сливочного масла и смешиваем с творожной массой.

Лаваш режем на прямоугольные пласты, на одну часть кладем начинку, распределяем и накрываем второй частью.

Обжариваем с двух сторон на сливочном масле.

Можно обжарить на сухой сковороде, выложить на блюдо и полить растопленным сливочным маслом. Складываем такие лепешки с начинкой нужно стопочкой, чтобы они хорошо пропитались сливочным маслом и стали мягкими.