Только ради рецепта «Капуста по-сербски» квашу капусту уже второй раз за неделю

Даже в том случае, если у вас не очень любят квашеную капусту, все равно нужно делать хоть пару банок – ведь пирожки с тушеной капустой, любят все без исключения. Но хочу предложить вам еще один рецепт, для которого нужна квашеная капуста и ваши все точно будут кушать такую капусту по-сербски.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лук и морковь по 1 шт;
- мясо куриное копченое, 200 г;
- бекон сыро-копченый, 200 г;
- томатная паста, 1 ст.л;
- капуста квашеная;
- лавровый лист, перец горошком, чеснок, растительное масло.
Процесс приготовления
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до прозрачности.
Добавляем тертую морковь, тушим до готовности овощей.
Куриное мясо режем кубиком и пока оставляем, также режем и бекон кубиком, его добавляем в овощи.
Примешиваем томатную пасту и тушим все 5 минут.
Выкладываем капусту и специи, тертый или пропущенный через пресс чеснок.
Совет: специи и чеснок добавляйте по вкусу, а если у вас квашеная капуста очень соленая, просто промойте ее холодной водой.
Вливаем немного воды и тушим массу 15 минут.
Теперь выкладываем массу в форму для запекания, добавляем куриное мясо копченое. Форму накрываем фольгой и запекаем при 180 градусах около 1 часа.
Снимаем фольгу и еще допекаем 30 минут.
Такая капуста очень вкусная, как в горячем, так ив холодном виде, отлично подходит и для пирожков, пирогов.
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