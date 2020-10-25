Только ради рецепта «Капуста по-сербски» квашу капусту уже второй раз за неделю

Даже в том случае, если у вас не очень любят квашеную капусту, все равно нужно делать хоть пару банок – ведь пирожки с тушеной капустой, любят все без исключения. Но хочу предложить вам еще один рецепт, для которого нужна квашеная капуста и ваши все точно будут кушать такую капусту по-сербски.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лук и морковь по 1 шт;

мясо куриное копченое, 200 г;

бекон сыро-копченый, 200 г;

томатная паста, 1 ст.л;

капуста квашеная;

лавровый лист, перец горошком, чеснок, растительное масло.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до прозрачности.

Добавляем тертую морковь, тушим до готовности овощей.

Куриное мясо режем кубиком и пока оставляем, также режем и бекон кубиком, его добавляем в овощи.

Примешиваем томатную пасту и тушим все 5 минут.

Выкладываем капусту и специи, тертый или пропущенный через пресс чеснок.

Совет: специи и чеснок добавляйте по вкусу, а если у вас квашеная капуста очень соленая, просто промойте ее холодной водой.

Вливаем немного воды и тушим массу 15 минут.

Теперь выкладываем массу в форму для запекания, добавляем куриное мясо копченое. Форму накрываем фольгой и запекаем при 180 градусах около 1 часа.

Снимаем фольгу и еще допекаем 30 минут.