Домашний рецепт вкусного томатного сока без соковыжималки

Домашний томатный сок – это просто кладезь витаминов и полезных веществ. Многие отказываются от готовки сока просто потому, что нет под рукой соковыжималки или блендера. Но это не причина оставлять семью без вкусного напитка.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 3 кг;

соль, 1 ст.л;

гвоздика, 5 шт.

Процесс приготовления

Соль и гвоздику вы можете добавлять по вкусу.

Измельчать томаты можно при помощи мясорубки, как ручной, так и электрической.

Совет: выбирайте плотные и сочные плоды любого цвета, сок будет очень вкусным даже из желтых и черных томатов.

Разрезаем томаты, отрезаем плодоножки и измельчаем в пюре при помощи мясорубки.

Совет: протрите через сито массу, чтобы удалить семечки и кусочки шкурок.

Ставим на плиту, доводим до кипения, убираем пену, уменьшаем огонь и варим 10 минут.

Добавляем по вкусу соль и специи, варим еще 10 минут, постоянно убирая пену.

В общей сложности, сок будет вариться 15 – 20 минут.

Разливаем сок в стерилизованные банки, закручиваем крышками и переворачиваем. Когда сок остынет, отправляем в прохладное место на хранение.

Сок мы не только пьем, но я еще и готовлю на нем соусы и борщи, получается очень вкусно и ароматно.