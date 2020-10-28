Куриной печени по-грузински: вкусный салат

Куриной печени по-грузински! Приготовьте завтра как дополнение к обеду или ужину вкусный салат из куриной печени по-грузински — кучмачи. Попробовав в первый раз такой салат, хочется приготовить его вновь. Салат получается очень нежным, с сочными помидорами, свежей зеленью кинзы и молотыми грецкими орехами.
Куриной печени по-грузински: ингредиенты
- половина килограмма куриной печени
- триста пятьдесят граммов помидор
- шестьдесят граммов красного лука
- два зубчика чеснока
- две столовые ложки пшеничной муки
- две столовые ложки растительного масла
- чайная ложка соли
- половина чайной ложки черного молотого перца
- тридцать граммов кинзы
- половина свежего перца чили
- четверть граната
- пятьдесят граммов грецких орехов
- две столовые ложки оливкового масла
Куриной печени по-грузински: приготовление
Для начала следует подготовить куриную печень:
- Куриную печень хорошо помыть, срезать лишние жилки и просушить салфетками.
- Посыпать сверху пшеничной мукой.
- Перемешать кусочки куриной печени, чтобы они все равномерно покрылись мукой.
- В сковороду влить растительное масло и разогреть его.
- В разогретое масло запустить кусочки куриной печени, обваленной в муке.
- Прожарить куриную печень на среднем огне по три минуты с каждой стороны.
- После снять печень с огня и остудить ее.
А теперь нужно подготовить овощи:
- Помидоры помыть и порезать небольшими ломтиками. Переложить в глубокую миску.
- Красный лук почистить и порезать тонкими полукольцами. Добавить в ту же миску.
- Свежую кинзу помыть, просушить, срезать стебли, а зелень мелко нарезать. Отправить к помидорам.
- Чеснок почистить и пропустить через терку к помидорам и чесноку.
- Добавить черный молотый перец и соль.
- Грецкие орехи почистить и растолочь толкушкой. Добавить к помидорам.
- Залить в ту же миску оливковое масло.
- Все аккуратно перемешать двумя лопаточками.
Ну а сейчас нужно собрать салат:
- Переложить в миску с овощами остывшие кусочки куриной печени.
- Все перемешать двумя лопаточками и оставить минут на десять.
Вот и готов наш вкусный салат из куриной печени по-грузински.
Переложите кучмачи в красивое блюдо и подайте на стол. Перед подачей следует салат украсить зернами граната и мелко нарезанным острым перцем чили.
Куриной печени по-грузински: готов
Приятного аппетита!
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