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Куриной печени по-грузински: вкусный салат

Куриной печени по-грузински! Приготовьте завтра как дополнение к обеду или ужину вкусный салат из куриной печени по-грузински — кучмачи. Попробовав в первый раз такой салат, хочется приготовить его вновь. Салат получается очень нежным, с сочными помидорами, свежей зеленью кинзы и молотыми грецкими орехами.

Куриной печени по-грузински: ингредиенты

  • половина килограмма куриной печени

Куриной печени по-грузински

  • триста пятьдесят граммов помидор
  • шестьдесят граммов красного лука
  • два зубчика чеснока
  • две столовые ложки пшеничной муки
  • две столовые ложки растительного масла
  • чайная ложка соли
  • половина чайной ложки черного молотого перца
  • тридцать граммов кинзы
  • половина свежего перца чили
  • четверть граната

Куриной печени по-грузински

  • пятьдесят граммов грецких орехов
  • две столовые ложки оливкового масла

Куриной печени по-грузински: приготовление

Для начала следует подготовить куриную печень:

  • Куриную печень хорошо помыть, срезать лишние жилки и просушить салфетками.
  • Посыпать сверху пшеничной мукой.

Куриной печени по-грузински

  • Перемешать кусочки куриной печени, чтобы они все равномерно покрылись мукой.
  • В сковороду влить растительное масло и разогреть его.
  • В разогретое масло запустить кусочки куриной печени, обваленной в муке.
  • Прожарить куриную печень на среднем огне по три минуты с каждой стороны.

Куриной печени по-грузински

  • После снять печень с огня и остудить ее.

А теперь нужно подготовить овощи:

  • Помидоры помыть и порезать небольшими ломтиками. Переложить в глубокую миску.
  • Красный лук почистить и порезать тонкими полукольцами. Добавить в ту же миску.

Куриной печени по-грузински

  • Свежую кинзу помыть, просушить, срезать стебли, а зелень мелко нарезать. Отправить к помидорам.
  • Чеснок почистить и пропустить через терку к помидорам и чесноку.
  • Добавить черный молотый перец и соль.
  • Грецкие орехи почистить и растолочь толкушкой. Добавить к помидорам.
  • Залить в ту же миску оливковое масло.
  • Все аккуратно перемешать двумя лопаточками.

Ну а сейчас нужно собрать салат:

  • Переложить в миску с овощами остывшие кусочки куриной печени.
  • Все перемешать двумя лопаточками и оставить минут на десять.

Куриной печени по-грузински

Вот и готов наш вкусный салат из куриной печени по-грузински.

Переложите кучмачи в красивое блюдо и подайте на стол. Перед подачей следует салат украсить зернами граната и мелко нарезанным острым перцем чили.

Куриной печени по-грузински: готов

Приятного аппетита!

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