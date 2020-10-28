Куриной печени по-грузински: вкусный салат

Куриной печени по-грузински! Приготовьте завтра как дополнение к обеду или ужину вкусный салат из куриной печени по-грузински — кучмачи. Попробовав в первый раз такой салат, хочется приготовить его вновь. Салат получается очень нежным, с сочными помидорами, свежей зеленью кинзы и молотыми грецкими орехами.

Куриной печени по-грузински: ингредиенты

половина килограмма куриной печени

триста пятьдесят граммов помидор

шестьдесят граммов красного лука

два зубчика чеснока

две столовые ложки пшеничной муки

две столовые ложки растительного масла

чайная ложка соли

половина чайной ложки черного молотого перца

тридцать граммов кинзы

половина свежего перца чили

четверть граната

пятьдесят граммов грецких орехов

две столовые ложки оливкового масла

Куриной печени по-грузински: приготовление

Для начала следует подготовить куриную печень:

Куриную печень хорошо помыть, срезать лишние жилки и просушить салфетками.

Посыпать сверху пшеничной мукой.

Перемешать кусочки куриной печени, чтобы они все равномерно покрылись мукой.

В сковороду влить растительное масло и разогреть его.

В разогретое масло запустить кусочки куриной печени, обваленной в муке.

Прожарить куриную печень на среднем огне по три минуты с каждой стороны.

После снять печень с огня и остудить ее.

А теперь нужно подготовить овощи:

Помидоры помыть и порезать небольшими ломтиками. Переложить в глубокую миску.

Красный лук почистить и порезать тонкими полукольцами. Добавить в ту же миску.

Свежую кинзу помыть, просушить, срезать стебли, а зелень мелко нарезать. Отправить к помидорам.

Чеснок почистить и пропустить через терку к помидорам и чесноку.

Добавить черный молотый перец и соль.

Грецкие орехи почистить и растолочь толкушкой. Добавить к помидорам.

Залить в ту же миску оливковое масло.

Все аккуратно перемешать двумя лопаточками.

Ну а сейчас нужно собрать салат:

Переложить в миску с овощами остывшие кусочки куриной печени.

Все перемешать двумя лопаточками и оставить минут на десять.

Вот и готов наш вкусный салат из куриной печени по-грузински.

Переложите кучмачи в красивое блюдо и подайте на стол. Перед подачей следует салат украсить зернами граната и мелко нарезанным острым перцем чили.

Куриной печени по-грузински: готов

Приятного аппетита!