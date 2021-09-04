Шоколадный мусс-рулет. Нежный, кремовый, тает во рту

Шоколадный мусс-рулет имеет невероятный, нежный вкус и очень понравится настоящим сладкоежкам.
Шоколадный мусс-рулет: ингредиенты
- Молоко — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Шоколад — 100 гр. (сто грамм)
- Сахар — 30 гр. (тридцать грамм)
- Жирные сливки — 200 мл. (двести миллилитров)
- Какао-порошок — 15 гр. (пятнадцать грамм)
- Горячая вода — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сгущённое молоко — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Желатин — 8 гр. (восемь грамм)
Пошаговое приготовление:
- Шоколад нарежьте как можно мельче.
- Какао-порошок разведите горячей водой.
- В кастрюльке доведите до кипения молоко, сгущёнку, сливки, сахар, добавьте какао-порошок, огонь убавьте.
- Затем добавьте нарезанный шоколад и подождите пока он растает.
- Огонь выключите и добавьте 8 гр. желатина, растворенного в 40 мл. воды и растопленного на водяной бане или в микроволновке. Шоколадную смесь процедите, остудите и поставьте её на тарелку с ледяной водой.
- Выстелите форму пекарской бумагой, налейте шоколадную смесь и отправьте на ночь в холодильник для застывания.
- Затем достаньте из формы, по желанию посыпьте кака-порошком или тёртым шоколадом, разрежьте на порционные куски и подавайте к столу.
Шоколадный мусс-рулет: видео
Готовьте на здоровье!
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