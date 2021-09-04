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Шоколадный мусс-рулет. Нежный, кремовый, тает во рту

Шоколадный мусс-рулет  имеет невероятный, нежный вкус и очень понравится настоящим сладкоежкам.

Шоколадный мусс-рулет: ингредиенты

Шоколадный мусс-рулет

 

  1. Молоко — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Шоколад — 100 гр. (сто грамм)
  3. Сахар — 30 гр. (тридцать грамм)
  4. Жирные сливки — 200 мл. (двести миллилитров)
  5. Какао-порошок — 15 гр. (пятнадцать грамм)
  6. Горячая вода — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Сгущённое молоко — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  8. Желатин — 8 гр. (восемь грамм)

Пошаговое приготовление:

  • Шоколад нарежьте как можно мельче.
  • Какао-порошок  разведите горячей водой.
  • В кастрюльке доведите до кипения молоко, сгущёнку, сливки, сахар, добавьте какао-порошок, огонь убавьте.
  • Затем добавьте нарезанный шоколад и подождите пока он растает.
  • Огонь выключите и добавьте 8 гр. желатина, растворенного в 40 мл. воды и растопленного на водяной бане или в микроволновке. Шоколадную смесь процедите, остудите и поставьте её на тарелку с ледяной водой.
  • Выстелите форму пекарской бумагой, налейте шоколадную смесь и отправьте на ночь в холодильник для застывания.
  • Затем достаньте из формы, по желанию посыпьте кака-порошком или тёртым шоколадом, разрежьте на порционные куски и подавайте к столу.

Шоколадный мусс-рулет. Нежный, кремовый, тает во рту 2

Шоколадный мусс-рулет: видео

Готовьте на здоровье!

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