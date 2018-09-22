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Невероятно вкусные баклажаны по-египетски

Баклажаны — вкусное и очень оригинальное блюдо. Закуска получается острой и немного пикантной. И отлично подойдет к любому блюду: мясному или рыбному. Продукты понадобятся простые и самые доступные. Готовится закуска просто и невероятно быстро.

Необходимые продукты

  • 2 баклажана
  • 2 помидора
  • 100 грамм сыра

Для начинки

  • 200 грамм баранины
  • 1 зубчик чеснока
  • зелень
  • мякоть из баклажанов
  • соль, перец

Начинаем приготовление

  1. Баклажаны промываем, разрезаем вдоль и удаляем сердцевину.
  2. Баранину перемалываем на мясорубке и кладем в миску. добавляем мякоть баранины и чеснок, пропущенный через пресс. Добавляем к фаршу измельченную зелень, соль и перец, все перемешиваем.
  3. Готовые половинки заполняем подготовленным фаршем.
  4. Помидоры нарезаем кольцами и кладем сверху на фаршированные баклажаны. А затем присыпаем тертым сыром.
  5. Подготовленные баклажаны перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим в нее заготовку. выпекаем баклажаны 25-30 минут, а потом перекладываем на блюдо и подаем к столу.

К таким баклажанам можно подать изумительный огуречный соус. Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.

Невероятно вкусные баклажаны по-египетски

Приятного аппетита!

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