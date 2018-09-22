Невероятно вкусные баклажаны по-египетски

Баклажаны — вкусное и очень оригинальное блюдо. Закуска получается острой и немного пикантной. И отлично подойдет к любому блюду: мясному или рыбному. Продукты понадобятся простые и самые доступные. Готовится закуска просто и невероятно быстро.
Необходимые продукты
- 2 баклажана
- 2 помидора
- 100 грамм сыра
Для начинки
- 200 грамм баранины
- 1 зубчик чеснока
- зелень
- мякоть из баклажанов
- соль, перец
Начинаем приготовление
- Баклажаны промываем, разрезаем вдоль и удаляем сердцевину.
- Баранину перемалываем на мясорубке и кладем в миску. добавляем мякоть баранины и чеснок, пропущенный через пресс. Добавляем к фаршу измельченную зелень, соль и перец, все перемешиваем.
- Готовые половинки заполняем подготовленным фаршем.
- Помидоры нарезаем кольцами и кладем сверху на фаршированные баклажаны. А затем присыпаем тертым сыром.
- Подготовленные баклажаны перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим в нее заготовку. выпекаем баклажаны 25-30 минут, а потом перекладываем на блюдо и подаем к столу.
К таким баклажанам можно подать изумительный огуречный соус. Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.
Приятного аппетита!
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