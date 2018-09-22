Невероятно вкусные баклажаны по-египетски

Баклажаны — вкусное и очень оригинальное блюдо. Закуска получается острой и немного пикантной. И отлично подойдет к любому блюду: мясному или рыбному. Продукты понадобятся простые и самые доступные. Готовится закуска просто и невероятно быстро.

Необходимые продукты

2 баклажана

2 помидора

100 грамм сыра

Для начинки

200 грамм баранины

1 зубчик чеснока

зелень

мякоть из баклажанов

соль, перец

Начинаем приготовление

Баклажаны промываем, разрезаем вдоль и удаляем сердцевину. Баранину перемалываем на мясорубке и кладем в миску. добавляем мякоть баранины и чеснок, пропущенный через пресс. Добавляем к фаршу измельченную зелень, соль и перец, все перемешиваем. Готовые половинки заполняем подготовленным фаршем. Помидоры нарезаем кольцами и кладем сверху на фаршированные баклажаны. А затем присыпаем тертым сыром. Подготовленные баклажаны перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим в нее заготовку. выпекаем баклажаны 25-30 минут, а потом перекладываем на блюдо и подаем к столу.

К таким баклажанам можно подать изумительный огуречный соус. Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.

Приятного аппетита!

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