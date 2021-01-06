Куриные голени с картошкой: ароматная картошка с румяными куриными ножками

Куриные голени с картошкой получаются очень вкусными, ароматными. Приготовление вам особых хлопот не доставит!

Куриные голени с картошкой: ингредиенты

5 (пять) шт – картофеля 6 (шесть) шт – куриных ножек 1 (одна) шт – лука 2 (две) ст. ложек – оливкового масла Соль по вкусу 100 (сто) гр – сметаны Пол ч. ложки – паприки 2 (две) ч. ложки – базилика Черный молотый перец по вкусу

Куриные голени с картошкой: рецепт

Сметану, паприку, соль, и сушеный базилик перемешать

Голени промойте и выложите в подготовленный соус и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться полтора часа

Картофель нарежьте тонкими пластинами

Лук нарежьте тонкими полукольцами

В картофель добавьте базилик и лук. Добавьте оливковое масло и черный молотый перец. Перемешайте

В форму для запекания выложите картофель. Равномерно распределите. Сверху разложите куриные голени

Форму закройте фольгой. Запекайте в предварительно разогретой духовке до 180 градусов на один час

После чего фольгу снимите, и отправьте на 15 минут в духовку. Голени подрумянятся. При подаче посыпать измельченной зеленью.

Куриные голени с картошкой готовы.: Видео

В маринад можно добавить и чеснок. Так курица будет ароматнее. Также попробуйте добавить и пряные травы.

Экспериментируйте. На здоровье.