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Куриные голени с картошкой: ароматная картошка с румяными куриными ножками

Куриные голени с картошкой получаются очень вкусными, ароматными. Приготовление вам особых хлопот не доставит!

Куриные голени с картошкой: ингредиенты

Куриные голени с картошкой

  1. 5 (пять) шт – картофеля
  2. 6 (шесть) шт – куриных ножек
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. 2 (две) ст. ложек – оливкового масла
  5. Соль по вкусу
  6. 100 (сто) гр – сметаны
  7. Пол ч. ложки – паприки
  8. 2 (две) ч. ложки – базилика
  9. Черный молотый перец по вкусу

Куриные голени с картошкой: рецепт

Куриные голени с картошкой

  • Сметану, паприку, соль, и сушеный базилик перемешать
  • Голени промойте и выложите в подготовленный соус и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться полтора часа
  • Картофель нарежьте тонкими пластинами
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами
  • В картофель добавьте базилик и лук. Добавьте оливковое масло и черный молотый перец. Перемешайте
  • В форму для запекания выложите картофель. Равномерно распределите. Сверху разложите куриные голени
  • Форму закройте фольгой. Запекайте в предварительно разогретой духовке до 180 градусов на один час
  • После чего фольгу снимите, и отправьте на 15 минут в духовку. Голени подрумянятся. При подаче посыпать измельченной зеленью.

Куриные голени с картошкой готовы.: Видео

В маринад можно добавить и чеснок. Так курица будет ароматнее. Также попробуйте добавить и пряные травы.

Экспериментируйте. На здоровье.

Куриные голени с картошкой

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