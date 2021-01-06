Куриные голени с картошкой: ароматная картошка с румяными куриными ножками

Куриные голени с картошкой получаются очень вкусными, ароматными. Приготовление вам особых хлопот не доставит!
Куриные голени с картошкой: ингредиенты
- 5 (пять) шт – картофеля
- 6 (шесть) шт – куриных ножек
- 1 (одна) шт – лука
- 2 (две) ст. ложек – оливкового масла
- Соль по вкусу
- 100 (сто) гр – сметаны
- Пол ч. ложки – паприки
- 2 (две) ч. ложки – базилика
- Черный молотый перец по вкусу
Куриные голени с картошкой: рецепт
- Сметану, паприку, соль, и сушеный базилик перемешать
- Голени промойте и выложите в подготовленный соус и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться полтора часа
- Картофель нарежьте тонкими пластинами
- Лук нарежьте тонкими полукольцами
- В картофель добавьте базилик и лук. Добавьте оливковое масло и черный молотый перец. Перемешайте
- В форму для запекания выложите картофель. Равномерно распределите. Сверху разложите куриные голени
- Форму закройте фольгой. Запекайте в предварительно разогретой духовке до 180 градусов на один час
- После чего фольгу снимите, и отправьте на 15 минут в духовку. Голени подрумянятся. При подаче посыпать измельченной зеленью.
Куриные голени с картошкой готовы.: Видео
В маринад можно добавить и чеснок. Так курица будет ароматнее. Также попробуйте добавить и пряные травы.Экспериментируйте. На здоровье.
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