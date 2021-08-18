Праздничный салат Лето. Отличны й салатик из сезонных овощей

Праздничный салат Лето — быстрое праздничное блюдо, которое украсит любой праздничный стол.
Праздничный салат Лето: ингредиенты
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Консервированный тунец – 1 б. (одна банка)
- Помидоры – 3 шт. (три штуки)
- Огурец – 3 шт. (три штуки)
- Кунжутные семечки – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Салат – 1 п. (один пучок)
Заправка:
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Соевый соус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Яблочный уксус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- В кастрюлю положите яйца, залейте водой и поставьте на плиту. Доведите до кипения и варите 10 минут. После слейте воду и залейте их холодной водой. Оставьте до полного остывания и очистите от скорлупы.
- Пучок салатных листьев нарежьте крупными кусочками.
- Промойте огурцы, отрежьте хвостики и нарежьте кружочками.
- Кружочками нарежьте очищенные яйца.
- Удалите плодоножку помидоров и нарежьте дольками.
- Сложите салат. Положите на блюдо салатные листья, сврху сформируйте из помидоров полоски, точно так же сделайте с яйцами и помидорами.
- С тунца слейте жидкость и разомните вилкой. Разложите на салате.
- Приготовьте заправку. Налейте в миску растительное масло, добавьте соевый соус, уксус, перец и соль по вкусу. Хорошо всё перемешайте.
- Полейте получившимся соуом салат и присыпьте кунжутными семечками.
- Подайте к столу.
Праздничный салат Лето — очень яркий и красивый.
Готовьте на здоровье!
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