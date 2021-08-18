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Праздничный салат Лето. Отличны й салатик из сезонных овощей

Праздничный салат Лето — быстрое праздничное блюдо, которое украсит любой праздничный стол.

Праздничный салат Лето: ингредиенты

Праздничный салат Лето

  1. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Консервированный тунец – 1 б. (одна банка)
  3. Помидоры – 3 шт. (три штуки)
  4. Огурец – 3 шт. (три штуки)
  5. Кунжутные семечки – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  6. Салат – 1 п. (один пучок)

Заправка:

  1. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  2. Соевый соус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  3. Яблочный уксус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  4. Перец – по вкусу
  5. Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  • В кастрюлю положите яйца, залейте водой и поставьте на плиту. Доведите до кипения и варите 10 минут. После слейте воду и залейте их холодной водой. Оставьте до полного остывания и очистите от скорлупы.
  • Пучок салатных листьев нарежьте крупными кусочками.
  • Промойте огурцы, отрежьте хвостики и нарежьте кружочками.
  • Кружочками нарежьте очищенные яйца.
  • Удалите плодоножку помидоров и нарежьте дольками.
  • Сложите салат. Положите на блюдо салатные листья, сврху сформируйте из помидоров полоски, точно так же сделайте с яйцами и помидорами.
  • С тунца слейте жидкость и разомните вилкой. Разложите на салате.
  • Приготовьте заправку. Налейте в миску растительное масло, добавьте соевый соус, уксус, перец и соль по вкусу.
    Хорошо всё перемешайте.
  • Полейте получившимся соуом салат и присыпьте кунжутными семечками.
  • Подайте к столу.

Праздничный салат Лето — очень яркий и красивый.

Праздничный салат Лето. Отличны й салатик из сезонных овощей 2

Готовьте на здоровье!

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