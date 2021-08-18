До весны ничего не останется. Помидоры в снегу: сколько банок ни закрывай, всё мало.

Эти консервы по мнению моих родных и близких — самое вкусное, из того что, они пробовали. Каждый год стараюсь увеличить количество этих заготовок, но все-равно, до весны ничего не остается, все съедается.

Мало того, что эти помидоры очень вкусные, выглядят они просто великолепно. С такой баночкой не стыдно гостинцы передавать.

Помидоры, словно в снегу.

Готовится эта консервация до безобразия просто.

Из основных продуктов понадобятся, собственно, сами помидоры и много чеснока. Помидорки лучше выбирать те, что помясистее, особенно хорош сорт «сливка». Чеснок лучше брать домашний. Как-то купила я китайский чеснок, он позеленел в банке, смотрелось не очень, хотя на вкус не повлияло.

На одну трехлитровую банку понадобится:

помидоры — около двух килограммов; чеснок — 1-3 столовые ложки, тут уж надо смотреть по предпочтениям. Мы любим, чтобы чеснока было побольше, я кладу 3 ложки.

Для маринада, на 1 литр воды:

соль — 2 столовые ложки; сахар — 4 столовые ложки.

В каждую баночку еще добавляю по чайной ложке уксусной эссенции. Пробовала делать с 9% уксусом, лила его соответственно, больше, даже не помню, сколько. Также делала с лимонной кислотой, но идеальную пропорцию не смогла подобрать.

То ли кислота разная, то ли меры различались. С эссенцией все просто, а результат один.

Помидоры промываю горячей водой. Там, где крепилась плодоножка, прокалываю шпажкой каждый плод, так помидоры будут меньше трескаться. В стерилизованные банки как можно плотней укладываю томаты.

Кстати, банки уже несколько лет стерилизую так называемым холодным способом. Промываю банки горячей водой с содой, наливаю несколько ложек уксуса. Останется потрясти баночки да поворочать, потом, закрыв крышкой, переворачиваю вверх дном, чтоб и крышка тоже простерилизовалась. Уксус выливаю в следующую баночку, банка готова, еще ни одна не взорвалась.

Помидоры уложены, заливаю их кипятком. Чтоб уж банка наверняка не лопнула, наливаю сначала совсем немного воды, на дно, в течение нескольких минут баночка прогреется и не лопнет.

Наливаю кипяток до верха, прикрываю банки крышкой и оставляю все минут на 20-30. А тем временем займусь маринадом и чесноком.

Чеснок натираю на крупной терке, так он смотрится симпатичнее в банке, можно пробить блендером, не принципиально.

Маринад готовится просто, добавляю в воду соль и сахар и довожу до кипения.

Пока суть да дело, вода в банках почти остыла, я ее сливаю и добавляю чеснок.

И заливаю банки с помидорами готовым кипящим маринадом до верха, чтоб под самое горлышко.

Укупориваю банки крышками и перевернув вверх дном, укутываю потеплее, чтобы все как можно дольше остывало. Так #помидоры в снегу будут храниться при комнатной температуре без потерь.

Своей небольшой семьей мы съедаем банку помидоров за пару дней. Очень вкусно!