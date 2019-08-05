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Вкусное лечо с грибами на зиму: сколько не закрой баночек, все равно мало

Сегодня предлагаю оценить необычный рецепт, которым пользуюсь уже не один год.

Вкусное лечо с грибами – это изумительная сытная закуска, которой всегда мало. Может быть, кому-то такое сочетание покажется странным, но, тем не менее, советую попробовать. Сочные овощи образуют с грибами интересный тандем: ароматный, аппетитный и невероятный на вкус. В моей семье лечо кушают и просто с кусочком хлеба, и в качестве дополнения к гарниру (особенно картошке) оно тоже идет на «ура». Количество острого перца регулируйте на свой вкус: кто-то любит более острые блюда, кто-то – менее. В общем, как и все гениальное, закуска делается просто, быстро и из доступных продуктов. Приступим?

Необходимые ингредиенты

  • 4 килограмма помидоров;
  • 2 килограмма болгарского перца;
  • один килограмм любых грибов (у меня шампиньоны);
  • 600 грамм репчатого лука;
  • 1-2 острых перца;
  • 220 миллилитров растительного масла (один стакан);
  • 120 миллилитров 9% уксуса;
  • одна столовая ложка семян горчицы;
  • 130 грамм сахарного песка;
  • 70 грамм соли;
  • пучок укропа;

Как приготовить вкусное  лечо с грибами на зиму

  1. Сначала надо будет подготовить все овощи: тщательно промыть, очистить, нарезать кусочками такого размера, чтобы поместились в мясорубку.
  2. Пропускаем помидоры и острый перец (его количество регулируйте на свой вкус), перекладываем в кастрюлю для варки.
  3. Добавляем к овощам растительное масло, соль, сахарный песок, семена горчицы и хорошо перемешиваем.
  4. Ставим кастрюлю ан плиту, варим в течение 20 минут после закипания.
  5. Сами тем временем подготовим остальные ингредиенты. Сладкий болгарский перец, грибы, репчатый лук и зелень укропа нарезаем так, как вам больше нравится.
  6. Спустя 20 минут, когда томат проварился, отправляем в кастрюлю оставшиеся овощи, грибы и зелень.
  7. Продолжаем варить после закипания еще 30 минут.
  8. За это время можно успеть подготовить баночки: на это количество лечо у меня ушло 8 банок по 720 грамм и 2 банки по 800 грамм.
  9. Совет. Как правильно подготовить посуду для консервации, смотрите по ссылке.
  10. Снимаем кастрюлю с плиты, вливаем уксус, перемешиваем и сразу разливаем по баночкам.
  11. Закатываем крышками и отправляем под шубу до полного остывания.

Вкусное лечо с грибами, которое я закрываю каждый год на зиму, отлично хранится не только в погребе, но и в условиях городской квартиры. Оно станет отличной закуской на любом столе: подайте с кусочками домашнего хлеба – и никого за уши не оттащишь. Лечо, к тому же, прекрасно сочетается с гарниром из картофеля – и мяса не надо, когда такое блюдо на столе. Еще больше рецептов сезонных заготовок (и не только) вы можете найти на нашем сайте.

Вкусное лечо с грибами на зиму: сколько не закрой баночек, все равно мало!

Приятного всем аппетита.

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