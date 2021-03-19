Мармеладно-ореховый рулет из чёрной смородины рулет из черной смородины — настоящее блаженство! К тому же, черная смородина обладает массой витаминов! Рулет будет обладать такой приятной кислинкой. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Мармеладно-ореховый рулет из черной смородины: ингредиенты

500 (пятьсот) гр — смородины 20 (двадцать) гр — желатина 100 (сто) мл — воды 150 (сто пятьдесят) гр — сахара 20 (двадцать) мл — грецких орехов 20 (двадцать) гр — фундука 20 (двадцать) гр — фисташек 20 (двадцать) гр — миндаля

Рецепт приготовления: