Мармеладно-ореховый рулет из чёрной смородины рулет из черной смородины — настоящее блаженство! К тому же, черная смородина обладает массой витаминов! Рулет будет обладать такой приятной кислинкой. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.
Мармеладно-ореховый рулет из черной смородины: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр — смородины
- 20 (двадцать) гр — желатина
- 100 (сто) мл — воды
- 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
- 20 (двадцать) мл — грецких орехов
- 20 (двадцать) гр — фундука
- 20 (двадцать) гр — фисташек
- 20 (двадцать) гр — миндаля
Рецепт приготовления:
- Орехи измельчите в крупную крошку и смешайте
- Смородину переложите в кастрюльку, присыпьте сахаром и залейте 100 мл воды
- Держите на огне, помешивая, пока смесь не закипит и ягоды не станут мягкими
- Измельчите смородину в миксере или погружным блендером, после чего пропустите через сито
- В полученную ягодную смесь добавьте желатин, перемешайте и вылейте на противень, застеленный пищевой пленкой. Равномерно присыпьте всё орехами, и отправьте в холодильник на полтора часа
- Затем достаньте, сверните в плотный рулет и отправьте в холодильник еще на 8 часов. Мармеладно-ореховый рулет из черной смородины. К орехам, можете смело добавлять изюм, курагу, инжир. Лакомство получается таким нежным, с приятным послевкусием. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
Свежие комментарии