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Мармеладно-ореховый рулет из чёрной смородины

Мармеладно-ореховый рулет из чёрной смородины рулет из черной смородины — настоящее блаженство! К тому же, черная смородина обладает массой витаминов! Рулет будет обладать такой приятной кислинкой. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Мармеладно-ореховый рулет из черной смородины

Мармеладно-ореховый рулет из черной смородины: ингредиенты

  1. 500 (пятьсот) гр — смородины
  2. 20 (двадцать) гр — желатина
  3. 100 (сто) мл — воды
  4. 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
  5. 20 (двадцать) мл — грецких орехов
  6. 20 (двадцать) гр — фундука
  7. 20 (двадцать) гр — фисташек
  8. 20 (двадцать) гр — миндаля

Рецепт приготовления:

  • Орехи измельчите в крупную крошку и смешайте
  • Смородину переложите в кастрюльку, присыпьте сахаром и залейте 100 мл воды
  • Держите на огне, помешивая, пока смесь не закипит и ягоды не станут мягкими
  • Измельчите смородину в миксере или погружным блендером, после чего пропустите через сито
  • В полученную ягодную смесь добавьте желатин, перемешайте и вылейте на  противень, застеленный пищевой пленкой. Равномерно присыпьте всё орехами, и отправьте в холодильник на полтора часа
  • Затем достаньте, сверните в плотный рулет и отправьте в холодильник еще на 8 часов. Мармеладно-ореховый рулет из черной смородины. К орехам, можете смело добавлять изюм, курагу, инжир.
    Лакомство получается таким нежным, с приятным послевкусием. Готовьте с удовольствием и на здоровье.

 

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