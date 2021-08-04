Огурцы больше не выбрасываю! Огурцы на зиму в томате: рецепт для экономных хозяек

Огурцы, консервированные в томате или в кетчупе, давно стали популярной заготовкой. Такая добавка в маринад, делает овощи хрустящими, ароматными, с легкой, пикантной ноткой.

Универсальный рецепт, в ход пойдут огурцы, которые вы уже хотели выбросить.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

перец горошком;

чеснок, 2 зубчика на 1 л банку;

укроп зонтик;

лавровый лист, 1 шт;

Процесс приготовления

Огурчики можно брать маленькие и целыми укладывать в банки или большие, но резать на кусочки, как вам больше нравится.

В каждую чистую банку укладываем перец и чеснок, лавровый лист, укроп зонтик и любую зелень по вашему вкусу.

Огурцы в банках накрываем крышками и ставим стерилизоваться в кастрюлю на 10 минут.

Совет: банки ставим без маринада.

Для рассола: в воду сыпем 250 г сахара и 1 столовую ложку соли, вливаем 200 г томатной пасты.

Важно: лучше берите именно томатную пасту, не сок, не кетчуп, в рецепте идет только соус.

Доводим до кипения и вливаем 200 мл уксуса, кипятим.

Банки вынимаем из кастрюли и заливаем горячим маринадом, закручиваем крышками.

Переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Хранить такую консервацию можно в подвале или кладовке.