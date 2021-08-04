Огурцы больше не выбрасываю! Огурцы на зиму в томате: рецепт для экономных хозяек

Огурцы, консервированные в томате или в кетчупе, давно стали популярной заготовкой. Такая добавка в маринад, делает овощи хрустящими, ароматными, с легкой, пикантной ноткой.
Универсальный рецепт, в ход пойдут огурцы, которые вы уже хотели выбросить.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
огурцы;
перец горошком;
чеснок, 2 зубчика на 1 л банку;
укроп зонтик;
лавровый лист, 1 шт;
Процесс приготовления
Огурчики можно брать маленькие и целыми укладывать в банки или большие, но резать на кусочки, как вам больше нравится.
В каждую чистую банку укладываем перец и чеснок, лавровый лист, укроп зонтик и любую зелень по вашему вкусу.
Огурцы в банках накрываем крышками и ставим стерилизоваться в кастрюлю на 10 минут.
Совет: банки ставим без маринада.
Для рассола: в воду сыпем 250 г сахара и 1 столовую ложку соли, вливаем 200 г томатной пасты.
Важно: лучше берите именно томатную пасту, не сок, не кетчуп, в рецепте идет только соус.
Доводим до кипения и вливаем 200 мл уксуса, кипятим.
Банки вынимаем из кастрюли и заливаем горячим маринадом, закручиваем крышками.
Переворачиваем банки и укутываем до остывания.
Хранить такую консервацию можно в подвале или кладовке.
Огурчики получаются очень вкусными и такой вариант консервации – стерилизация на сухую, вам точно понравится, и вы будете часто им пользоваться.
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