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Ягодный пирог с нежной начинкой. Потрясающий десерт, пальчики оближешь

Ягодный пирог с нежной начинкой невероятно вкусный и ароматный. С таким пирогом Ваш утренний чай станет ещё вкуснее.

Ягодный пирог с нежной начинкой: ингредиенты

Ягодный пирог с нежной начинкой

Тесто:

  1. Масло — 100 гр. (сто грамм)
  2. Яйцо — 1 шт. (одна штука)
  3. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  4. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  5. Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)

Начинка:

  1. Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  3. Сметана — 70 гр. (семьдесят грамм)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Сахар ванильный — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
  6. Замороженные либо свежие ягоды (любые)

Способ приготовления:

  • Муку с разрыхлителем просейте.
  • Охлаждённое сливочное масло нарежьте кубиками и смешайте с мукой.
  • Руками разотрите до состояния крошки.
  • Влейте яйцо, затем добавьте сахар и замесите мягкое эластичное тесто.
  • Тесто уберите в холодильникна полчаса.
  • Начинка: Творог смешайте с сахаром, добавьте ванилин, яйцо и сметану. Взбейте при помощи миксера.
  • Тесто распределите в форму, смазанную сливочным маслом.
  • Сделайте бортики 4-5 см. Творожную массу выложите на тесто добавьте ягоды.
  • Выпекайте в духовке 40 минут.

Ягодный пирог с нежной начинкой к чаю готов!

 

Ягодный пирог с нежной начинкой. Потрясающий десерт, пальчики оближешь 2

Приятного аппетита!

 

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