Ягодный пирог с нежной начинкой. Потрясающий десерт, пальчики оближешь

Ягодный пирог с нежной начинкой невероятно вкусный и ароматный. С таким пирогом Ваш утренний чай станет ещё вкуснее.
Ягодный пирог с нежной начинкой: ингредиенты
Тесто:
- Масло — 100 гр. (сто грамм)
- Яйцо — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
Начинка:
- Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Сметана — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахар ванильный — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Замороженные либо свежие ягоды (любые)
Способ приготовления:
- Муку с разрыхлителем просейте.
- Охлаждённое сливочное масло нарежьте кубиками и смешайте с мукой.
- Руками разотрите до состояния крошки.
- Влейте яйцо, затем добавьте сахар и замесите мягкое эластичное тесто.
- Тесто уберите в холодильникна полчаса.
- Начинка: Творог смешайте с сахаром, добавьте ванилин, яйцо и сметану. Взбейте при помощи миксера.
- Тесто распределите в форму, смазанную сливочным маслом.
- Сделайте бортики 4-5 см. Творожную массу выложите на тесто добавьте ягоды.
- Выпекайте в духовке 40 минут.
Ягодный пирог с нежной начинкой к чаю готов!
Приятного аппетита!
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