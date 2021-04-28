Рыбные котлеты Вкусняшка. Бюджетный вариант вкусный котлет, чтобы накормить всю семью

Рыбные котлеты Вкусняшка
Рыбные котлеты Вкусняшка: ингредиенты
Продукты из расчёта на килограмм любой рыбы.
- Филе любой рыбы — 1 кг. (один килограмм)
- Яйца — 2-3 шт. (две-три штуки)
- Лук — 2 шт. крупных (две штуки)
- Майонез — 4 ст. л(четыре столовые ложки)
- Мука — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Перец, соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Займитесь подготовкой рыбы — очистите её от плавников и костей, если рыба не очень крупная, кожу можно оставить.
- Нарежьте филе крупными кусками или порвите руками, можно пропустить через мясорубку или измельчить в блендере, но тогда не получится получить особый вкус рыбы.
- Все ингредиенты соедините и перемешайте. Ложкой выкладывайте на сковороду в разогретое растительное масло и жарьте с двух сторон до получения золотистого цвета. Огонь должен быть немного больше среднего.
Рыбные котлеты Вкусняшка очень нежные и ароматные.
Готовьте на здоровье!
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