Закуска за 15 минут: можно сотворить, даже если в доме «хоть шаром покати» (меняя начинки, сестра готовит почти каждый день)

Мягкие пирожки из хлеба с самой разнообразной начинкой по вкусу. Просто берите все, что есть в холодильнике. Подходит даже консервированная фасоль, обжаренный маринованные огурцы и т.д.

Потребуется любая начинки и белый хлеб.

Хлеб режем ломтиками и убираем корочки.

Смачиваем хлеб водой, но немного и выкладываем начинку. Формируем пирожки.

Совет: для начинки можно тушить лук с тертыми маринованными огурцами или сделать начинку из фарша, рубленых яиц с зеленым луком.

Каждый пирожок обваливаем в муке и обжариваем на сковороде до румяности.