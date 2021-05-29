Скатерть-Самобранка

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Закуска за 15 минут: можно сотворить, даже если в доме «хоть шаром покати» (меняя начинки, сестра готовит почти каждый день)

Мягкие пирожки из хлеба с самой разнообразной начинкой по вкусу. Просто берите все, что есть в холодильнике. Подходит даже консервированная фасоль, обжаренный маринованные огурцы и т.д.

Потребуется любая начинки и белый хлеб.

Хлеб режем ломтиками и убираем корочки.

Смачиваем хлеб водой, но немного и выкладываем начинку. Формируем пирожки.

Совет: для начинки можно тушить лук с тертыми маринованными огурцами или сделать начинку из фарша, рубленых яиц с зеленым луком.

Закуска за 15 минут: можно сотворить, даже если в доме «хоть шаром покати» (меняя начинки, сестра готовит почти каждый день)

Каждый пирожок обваливаем в муке и обжариваем на сковороде до румяности.

Закуска за 15 минут: можно сотворить, даже если в доме «хоть шаром покати» (меняя начинки, сестра готовит почти каждый день)

Я иногда, когда есть время, сначала опускаю пирожки во взбитое яйцо, затем в панировочные сухари. Так корочка получается хрустящей и вкусной. Можно еще сухари смешать со смесью перцев, тогда пирожки будут с пикантной ноткой.

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