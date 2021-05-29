Закуска за 15 минут: можно сотворить, даже если в доме «хоть шаром покати» (меняя начинки, сестра готовит почти каждый день)

Мягкие пирожки из хлеба с самой разнообразной начинкой по вкусу. Просто берите все, что есть в холодильнике. Подходит даже консервированная фасоль, обжаренный маринованные огурцы и т.д.
Потребуется любая начинки и белый хлеб.
Хлеб режем ломтиками и убираем корочки.
Смачиваем хлеб водой, но немного и выкладываем начинку. Формируем пирожки.
Совет: для начинки можно тушить лук с тертыми маринованными огурцами или сделать начинку из фарша, рубленых яиц с зеленым луком.
Каждый пирожок обваливаем в муке и обжариваем на сковороде до румяности.
Я иногда, когда есть время, сначала опускаю пирожки во взбитое яйцо, затем в панировочные сухари. Так корочка получается хрустящей и вкусной. Можно еще сухари смешать со смесью перцев, тогда пирожки будут с пикантной ноткой.
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