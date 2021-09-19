Варю свеклу 15 минут, вместо целого часа. Получается вкусно и без сильного запаха

Свекла варится довольно долго. Чтобы уменьшить время готовки, многие хозяйки используют микроволновую печь или запекают в духовке. У меня тоже есть один секрет быстрой готовки.

Свеклу хорошо промываю, не очищая кожуру и не убирая хвостик. Выбирайте средние по размеру овощи, так они быстрее варятся и остаются сочными.

Воду в кастрюле доводим до кипения и кладем свеклу, крышкой не закрываем.

Когда овощи закипят, кладем хлебную корочку и варим 15 минут на большом огне.

Выкладываем овощи в очень холодную воду на 5 минут – так свекла «доходит» и становится мягкой.

Убираем кожуру, остужаем до конца и используем овощи по назначению. Свекла, приготовленная таким способом, полностью вареной, в ней сохраняются все витамины.