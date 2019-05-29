Родные всегда довольны, когда я готовлю эту вкуснятину на ужин

Ингредиенты:
Куриное филе — 400 г
Яйца куриные — 1 шт.
Мука пшеничная — 2 ст.л.
Майонез — 2 ст.л.
Лук — 1 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Растительное масло- для обжаривания
Перец черный — 10 г
Приготовление:
Филе нарезаем небольшими кусочками.
Добавьте натертый лук к мясу.
Зубки чеснока пропустим через пресс, добавим в миску.
Выкладываем в миску майонез.
Добавляем в миску немного муки.
Вбиваем одно яйцо.
Хорошо вымешиваем все ингредиенты.
В сковороде прогреваем растительное масло, выкладываем столовой ложкой массу на горячую сковороду в форме котлеток-оладушек. Обжариваем с каждой стороны по 3-4 минуты.
Приятного аппетита!!!
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