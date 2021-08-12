Скатерть-Самобранка

5 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москалева
    В описании есть фарш, а среди ингредиентов я его не нашла. Сколько фарша?Царский ужин из п...
  • ира
    cпасибо автору за рецепт!Вкуснее беляшей и...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Не, ну если ногами заталкивать...)))Отличная заготовк...

Рецепт домашней тушенки. Долго хранится и не вздувается

Рецепт домашней тушенки Вам очень понравится. Такую тушёнку можно хранить дома, при комнатной температуре.

Рецепт домашней тушенки: ингредиенты

Рецепт домашней тушенки

  1. Свиная лопатка  или окорок
  2. Лавровый лист — 1 шт. на банку (одна штука )
  3. Чёрный перец горошком — 3 шт. на банку (три штуки)
  4. Соль — 5 гр. в банку (пять грамм)
  5. Гречка — 250 гр. вареной крупы в банку (двести пятьдесят грамм)

Рецепт приготовления:

Рецепт домашней тушенки. Долго хранится и не вздувается 3

  • Выложите в каждую баночку лавровый лист, три горошка чёрного перца и 5 гр. соли.
  • В те баночки, где будет мясо с крупой, выложите по 250 гр. вареной гречки.
  • Уложите плотно мясо в банки, оставляя 2-3 см. Закатайте банки на холодную, так как готовить тушёнку будете в автоклаве.
  • Установите банки на кассету автоклавы и накройте крышкой. Автоклав заполните горячей водой на 1 см. выше уровня кассеты. Накройте крышкой, когда температура поднимется до 115 градусов, в течение 30 минут нужно простерилизовать банки.
  • Спустя полчаса кассету выньте, остудить при комнатной температуре и только после этого остудите баночки.
  • Если приготовить тушонку без автоклавы, её нельзя будет хранить при комнатной температуре, а только в погребе .

Рецепт домашней тушенки — быстро и вкусно.

Рецепт домашней тушенки. Долго хранится и не вздувается 4

 

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх