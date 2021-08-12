Рецепт домашней тушенки. Долго хранится и не вздувается

Рецепт домашней тушенки Вам очень понравится. Такую тушёнку можно хранить дома, при комнатной температуре.
Рецепт домашней тушенки: ингредиенты
- Свиная лопатка или окорок
- Лавровый лист — 1 шт. на банку (одна штука )
- Чёрный перец горошком — 3 шт. на банку (три штуки)
- Соль — 5 гр. в банку (пять грамм)
- Гречка — 250 гр. вареной крупы в банку (двести пятьдесят грамм)
Рецепт приготовления:
- Выложите в каждую баночку лавровый лист, три горошка чёрного перца и 5 гр. соли.
- В те баночки, где будет мясо с крупой, выложите по 250 гр. вареной гречки.
- Уложите плотно мясо в банки, оставляя 2-3 см. Закатайте банки на холодную, так как готовить тушёнку будете в автоклаве.
- Установите банки на кассету автоклавы и накройте крышкой. Автоклав заполните горячей водой на 1 см. выше уровня кассеты. Накройте крышкой, когда температура поднимется до 115 градусов, в течение 30 минут нужно простерилизовать банки.
- Спустя полчаса кассету выньте, остудить при комнатной температуре и только после этого остудите баночки.
- Если приготовить тушонку без автоклавы, её нельзя будет хранить при комнатной температуре, а только в погребе .
Рецепт домашней тушенки — быстро и вкусно.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии