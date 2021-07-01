Делайте больше: компот из апельсинов с мятой! Мохито на Зиму домашних условиях

Ароматный и полезный напиток можно консервировать или готовить каждый день для утоления жажды. Мохито получается просто изумительным, сладость регулируйте по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сахар, 90 г;
- апельсин, треть;
- мята, веточка;
- ягоды и фрукты по вкусу.
Процесс приготовления
Рецепт дан в расчете на 1 л банку. Если будете катать в 2 л банки – количество увеличиваем в 2 раза. Для 3х литровой банки берем все продукты в тройном размере.
Сахар и апельсин также можно брать больше.
Апельсин хорошо промываем и режем дольками, косточки удаляем.
Абрикосы и ягоды – берите по своему вкусу, режем кусочками и кладем в банку, сверху слой апельсин и веточку мяты.
Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем на 15 – 20 минут.
Сливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар и доводим до кипения.
Варим, пока не растворится сахар и заливаем банки.
Закручиваем крышками, переворачиваем и оставляем остывать.
Храним такой компот в подвале или кладовке.
Ягоды и фрукты для мохито берите любые, насыпаем небольшим слоем в банку.
Для более яркого аромата, можно брать часть апельсина и часть лимона, чуть больше сахара.
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