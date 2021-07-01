Делайте больше: компот из апельсинов с мятой! Мохито на Зиму домашних условиях

Ароматный и полезный напиток можно консервировать или готовить каждый день для утоления жажды. Мохито получается просто изумительным, сладость регулируйте по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, 90 г;

апельсин, треть;

мята, веточка;

ягоды и фрукты по вкусу.

Процесс приготовления

Рецепт дан в расчете на 1 л банку. Если будете катать в 2 л банки – количество увеличиваем в 2 раза. Для 3х литровой банки берем все продукты в тройном размере.

Сахар и апельсин также можно брать больше.

Апельсин хорошо промываем и режем дольками, косточки удаляем.

Абрикосы и ягоды – берите по своему вкусу, режем кусочками и кладем в банку, сверху слой апельсин и веточку мяты.

Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем на 15 – 20 минут.

Сливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар и доводим до кипения.

Варим, пока не растворится сахар и заливаем банки.

Закручиваем крышками, переворачиваем и оставляем остывать.

Храним такой компот в подвале или кладовке.

Ягоды и фрукты для мохито берите любые, насыпаем небольшим слоем в банку.

Для более яркого аромата, можно брать часть апельсина и часть лимона, чуть больше сахара.