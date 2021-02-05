Куриное филе в лаваше в духовке: вкусное и хрустящее, быстрое и легкое в приготовлении

Куриное филе в лаваше в духовке! Нужно быстро приготовить ужин? Нет ничего проще. Сделайте по нашему рецепту вкусное и хрустящее, быстрое и легкое в приготовлении блюдо из куриного филе и лаваша. Не требуется никаких заморочек с замесом теста. Рулетики получаются очень вкусными и не содержат большого количества жиров.
Куриное филе в лаваше в духовке: ингредиенты
- триста граммов куриного филе
- двести граммов тонкого лаваша
- сто граммов сыра
- два яйца
- одна головка лука
- чайная ложка кунжута
- соль и черный молотый перец – по вкусу
Куриное филе в лаваше в духовке: приготовление
Начать нужно с приготовления начинки:
- Куриное филе помыть и обсушить бумажными полотенцами.
- Куриное мясо нарезать небольшими кубиками.
- Репчатый лук нарезать кубиками.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Нарезанное куриное мясо переложить в глубокую миску.
- Добавить туда же натертый сыр и нарезанный лук.
- В ту же миску вбить яйцо.
- Посолить, поперчить и хорошо перемешать вилочкой до получения однородной массы.
А теперь нужно приступить к формированию рулетиков:
- Взять два листа лаваша и разрезать каждый лист на квадраты со стороной в 15 сантиметров.
- Одно яйцо разбить в чашечку и взбить вилочкой.
- На край каждого лавашного лавашика положить по две столовые ложки начинки.
- Лаваш с начинкой свернуть рулетиком примерно до половины.
- Оставшийся свободный край лаваша смазать взбитым яйцом.
- Таким образом скрутить все рулетики.
Ну а теперь следует запечь рулетики:
- Огнеупорную форму для запекания или же противень смазать сливочным маслом.
- Отправить в нее все подготовленные рулетики.
- Сверху рулеты смазать взбитым яйцом.
- По желанию рулетики посыпать кунжутом.
- Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Отправить рулетики в духовку.
- Запекать их следует примерно полчаса.
Вот и готово наше вкусное хрустящее блюдо из куриного филе и лаваша.
Рулетики получились очень сытными и красивыми.
Переложите их на плоскую красивую тарелочку и подайте к столу.
Ну очень вкусно! Рулетики разлетаются мгновенно!
Поторопитесь, а то можете не успеть.
Куриное филе в лаваше в духовке: готов
Приятного аппетита!
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