Куриное филе в лаваше в духовке: вкусное и хрустящее, быстрое и легкое в приготовлении

Куриное филе в лаваше в духовке! Нужно быстро приготовить ужин? Нет ничего проще. Сделайте по нашему рецепту вкусное и хрустящее, быстрое и легкое в приготовлении блюдо из куриного филе и лаваша. Не требуется никаких заморочек с замесом теста. Рулетики получаются очень вкусными и не содержат большого количества жиров.

Куриное филе в лаваше в духовке: ингредиенты

триста граммов куриного филе

двести граммов тонкого лаваша

сто граммов сыра

два яйца

одна головка лука

чайная ложка кунжута

соль и черный молотый перец – по вкусу

Куриное филе в лаваше в духовке: приготовление

Начать нужно с приготовления начинки:

Куриное филе помыть и обсушить бумажными полотенцами.

Куриное мясо нарезать небольшими кубиками.

Репчатый лук нарезать кубиками.

Сыр натереть на крупной терке.

Нарезанное куриное мясо переложить в глубокую миску.

Добавить туда же натертый сыр и нарезанный лук.

В ту же миску вбить яйцо.

Посолить, поперчить и хорошо перемешать вилочкой до получения однородной массы.

А теперь нужно приступить к формированию рулетиков:

Взять два листа лаваша и разрезать каждый лист на квадраты со стороной в 15 сантиметров.

Одно яйцо разбить в чашечку и взбить вилочкой.

На край каждого лавашного лавашика положить по две столовые ложки начинки.

Лаваш с начинкой свернуть рулетиком примерно до половины.

Оставшийся свободный край лаваша смазать взбитым яйцом.

Таким образом скрутить все рулетики.

Ну а теперь следует запечь рулетики:

Огнеупорную форму для запекания или же противень смазать сливочным маслом.

Отправить в нее все подготовленные рулетики.

Сверху рулеты смазать взбитым яйцом.

По желанию рулетики посыпать кунжутом.

Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.

Отправить рулетики в духовку.

Запекать их следует примерно полчаса.

Вот и готово наше вкусное хрустящее блюдо из куриного филе и лаваша.

Рулетики получились очень сытными и красивыми.

Переложите их на плоскую красивую тарелочку и подайте к столу.

Ну очень вкусно! Рулетики разлетаются мгновенно!

Поторопитесь, а то можете не успеть.

Куриное филе в лаваше в духовке: готов

Приятного аппетита!