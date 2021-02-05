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Куриное филе в лаваше в духовке: вкусное и хрустящее, быстрое и легкое в приготовлении

Куриное филе в лаваше в духовке! Нужно быстро приготовить ужин? Нет ничего проще. Сделайте по нашему рецепту вкусное и хрустящее, быстрое и легкое в приготовлении блюдо из куриного филе и лаваша. Не требуется никаких заморочек с замесом теста. Рулетики получаются очень вкусными и не содержат большого количества жиров.

Куриное филе в лаваше в духовке: ингредиенты

  • триста граммов куриного филе
  • двести граммов тонкого лаваша

Куриное филе в лаваше в духовке

  • сто граммов сыра
  • два яйца
  • одна головка лука
  • чайная ложка кунжута
  • соль и черный молотый перец – по вкусу

Куриное филе в лаваше в духовке: приготовление

Начать нужно с приготовления начинки:

  • Куриное филе помыть и обсушить бумажными полотенцами.
  • Куриное мясо нарезать небольшими кубиками.

Куриное филе в лаваше в духовке

  • Репчатый лук нарезать кубиками.
  • Сыр натереть на крупной терке.
  • Нарезанное куриное мясо переложить в глубокую миску.
  • Добавить туда же натертый сыр и нарезанный лук.
  • В ту же миску вбить яйцо.
  • Посолить, поперчить и хорошо перемешать вилочкой до получения однородной массы.

А теперь нужно приступить к формированию рулетиков:

  • Взять два листа лаваша и разрезать каждый лист на квадраты со стороной в 15 сантиметров.

Куриное филе в лаваше в духовке

  • Одно яйцо разбить в чашечку и взбить вилочкой.
  • На край каждого лавашного лавашика положить по две столовые ложки начинки.
  • Лаваш с начинкой свернуть рулетиком примерно до половины.
  • Оставшийся свободный край лаваша смазать взбитым яйцом.
  • Таким образом скрутить все рулетики.

Ну а теперь следует запечь рулетики:

Куриное филе в лаваше в духовке

  • Огнеупорную форму для запекания или же противень смазать сливочным маслом.
  • Отправить в нее все подготовленные рулетики.
  • Сверху рулеты смазать взбитым яйцом.
  • По желанию рулетики посыпать кунжутом.
  • Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Отправить рулетики в духовку.

Куриное филе в лаваше в духовке

  • Запекать их следует примерно полчаса.

Вот и готово наше вкусное хрустящее блюдо из куриного филе и лаваша.

Рулетики получились очень сытными и красивыми.

Переложите их на плоскую красивую тарелочку и подайте к столу.

Куриное филе в лаваше в духовке

Ну очень вкусно! Рулетики разлетаются мгновенно!

Поторопитесь, а то можете не успеть.

Куриное филе в лаваше в духовке: готов

Приятного аппетита!

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