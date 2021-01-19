Заслуживает награду тот, кто придумал это блюдо

Запеченные мясные блины в духовке с грибами – это очень вкусная закуска, которая прекрасно сочетается с разными блюдами, салатами. Начинку вы можете делать самую разную по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриный фарш, 500 г;

лук, 2 – 3 шт;

молоко или вода, 6 – 7 ст.л;

соль, перец.

Для приготовления начинки нужно:

шампиньоны, 10 – 12 шт;

лук, 2 – 3 шт.

Для приготовления блинов необходимо:

яйца, 6 – 8 шт;

молоко по 1 ст.л на каждое яйцо;

соль.

Процесс приготовления

Вам еще потребуется сыр – берите любой по своему вкусу.

Лук измельчаем при помощи блендера или трем на терке и смешиваем с фаршем.

Заправляем фарш солью, перцем и любыми специями.

Наливаем молоко или воду в фарш и вымешиваем – это нужно, чтобы фарш не получился слишком тугим.

Растапливаем сливочное масло и обжариваем на нем кубики лука до полуготовности.

Добавляем кусочки грибов к луку, перемешиваем и жарим до готовности.

В конце солим и перчим грибы.

Яйца смешиваем с солью и взбиваем венчиком до однородности.

Вливаем молоко и взбиваем.

Смазываем сковороду растительным маслом и жарим яичные блины. У вас получится около 11 штук.

Смазываем блины фаршем, сверху еще выкладываем грибы с луком, посыпаем сыром и сворачиваем трубочки.

Укладываем трубочки в форму для запекания, смазываем сметаной или майонезом и посыпаем тертым сыром.

Запекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут.

Продаем это очень ароматное блюдо с разными соусами, гарнирами и салатами. Самые обычные блины с начинкой, получаются очень вкусными и румяными.