Заслуживает награду тот, кто придумал это блюдо

Запеченные мясные блины в духовке с грибами – это очень вкусная закуска, которая прекрасно сочетается с разными блюдами, салатами. Начинку вы можете делать самую разную по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриный фарш, 500 г;
- лук, 2 – 3 шт;
- молоко или вода, 6 – 7 ст.л;
- соль, перец.
Для приготовления начинки нужно:
- шампиньоны, 10 – 12 шт;
- лук, 2 – 3 шт.
Для приготовления блинов необходимо:
- яйца, 6 – 8 шт;
- молоко по 1 ст.л на каждое яйцо;
- соль.
Процесс приготовления
Вам еще потребуется сыр – берите любой по своему вкусу.
Лук измельчаем при помощи блендера или трем на терке и смешиваем с фаршем.
Заправляем фарш солью, перцем и любыми специями.
Наливаем молоко или воду в фарш и вымешиваем – это нужно, чтобы фарш не получился слишком тугим.
Растапливаем сливочное масло и обжариваем на нем кубики лука до полуготовности.
Добавляем кусочки грибов к луку, перемешиваем и жарим до готовности.
В конце солим и перчим грибы.
Яйца смешиваем с солью и взбиваем венчиком до однородности.
Вливаем молоко и взбиваем.
Смазываем сковороду растительным маслом и жарим яичные блины. У вас получится около 11 штук.
Смазываем блины фаршем, сверху еще выкладываем грибы с луком, посыпаем сыром и сворачиваем трубочки.
Укладываем трубочки в форму для запекания, смазываем сметаной или майонезом и посыпаем тертым сыром.
Запекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут.
Продаем это очень ароматное блюдо с разными соусами, гарнирами и салатами. Самые обычные блины с начинкой, получаются очень вкусными и румяными.
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