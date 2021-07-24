Беру стакан фарша и готовлю большую гору котлет! Делюсь своей хитростью: рецепт просят все, кто пробовал

Когда впервые приготовила такие котлеты, муж даже не понял, что они наполовину состоят вовсе не из мяса. Сегодня поделюсь с вами рецептом, который я нашла совсем недавно. Нам настолько понравились эти котлеты, что теперь котлеты из чистого фарша я готовлю гораздо реже.

Рецепт экономный, котлет получается много и они очень сочные! Если у вас дома есть небольшой кусочек любого фарша, приготовьте эти котлеты обязательно. Это очень — очень вкусно!

Переходим к приготовлению:

1. Смешиваю погружным блендером репчатый лук, яйца, соль, чёрный перец и чеснок.

2. Затем я мну остывший картофель. Картофель я отваривала без кожуры в слегка подсоленной воде.

3.Добавляю к картофелю любой фарш. В данном случае я использую свиной фарш (можно использовать фарш из говядины или птицы).

4.Выливаю яично-лучковую смесь и все как следует перемешиваю.

5.Обжариваю котлеты на хорошо разогретой сковороде смазанной растительным маслом. Котлеты в муке я предпочитаю не обваливать. Жарю их по 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне без крышки

Благодаря картофелю у меня получилось 11 большущих, очень сочных и вкусных котлет. Могу сказать, что такие котлеты для меня вкуснее котлет из чистого фарша.

Супруг впервые попробовав их, теперь просит меня готовить котлетки только по этому рецепту.

Ингредиенты:

Картофель отварной — 500 г

Фарш свиной — 400 г

Лук репчатый — 1 шт

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 2 шт

Масло растительное

Соль, перец по вкусу