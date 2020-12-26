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Ленивые пельмени с овощной подливой: шикарный обед из простых продуктов

Ленивые пельмени с овощной подливой! Сегодня мы предлагаем Вам приготовить великолепный обед из простых продуктов – ленивые пельмени в овощной подливе.

Ленивые пельмени с овощной подливой: ингредиенты

Для теста:

  • стакан с четвертью муки
  • среднего размера яйцо
  • неполный стакан воды
  • чайная ложка соли

Для начинки:

  • шестьсот грамм мясного фарша

Ленивые пельмени с овощной подливой

  • две головки лука
  • три небольших клубня картофеля
  • две средние моркови
  • соль, черный молотый перец, острый чили, зира – на вкус

Для зажарки:

  • две столовые ложки соевого соуса
  • две большие луковицы
  • растительное масло

Для оформления:

  • сметана
  • по несколько веточек укропа и петрушки

Ленивые пельмени с овощной подливой: готовка

Ленивые пельмени с овощной подливой: шикарный обед из простых продуктов

Начать надо с теста:

  • Муку просеять в глубокую миску, посередине сделать небольшое углубление.
  • В это углубление вбить яйцо и залить воду.
  • Замесить тесто. Как только тесто собирается и не липнет к рукам, переложить его на рабочую поверхность и еще некоторое время месить тесто. Тесто должно получиться довольно тугим.
  • Тесто переложить в полиэтиленовый пакет, отложить на тридцать минут, чтобы оно отдохнуло.

Пока тесто отдыхает, нужно подготовить начинку:

  • Фарш выложить в глубокую емкость.
  • Лук, картофель и морковь почистить помыть и просушить полотенцем.
  • Лук и картофель порезать на мелкие кубики и отправить к фаршу.
  • Посолить, добавить все специи и хорошо все перемешать.

А теперь надо приступить к формированию ленивых пельменей:

  • Тесто достать из пакета, разделить пополам, положить на припудренный мукой стол. Каждую часть раскатать в тонкую лепешку.
  • В каждую из лепешек выложить по половине начинки. Аккуратно распределить ее при помощи лопаточки по поверхности каждой из лепешек.
  • Лепешки завернуть в плотный рулет. Оставшийся свободный край слегка защипнуть.
  • При помощи острого ножа рулетики разрезать на кусочки.

А теперь – последний этап:

  • В предварительно разогретую глубокую сковороду налить растительное масло и распределить его по дну.
  • Луковицы порезать и запустить в масло. Прожарить до легкого золотистого цвета.
  • Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку, перемешать и тушить еще пять минут.

Ленивые пельмени с овощной подливой: шикарный обед из простых продуктов

  • После добавить соевый соус и перемешать. Он придаст пикантный соленый вкус.
  • Сбавить огонь и выложить поверх зажарки нарезанные рулетики.
  • Залить кипятком. Вода должна быть немного выше половины высоты рулетиков.
  • Закрыть сковороду крышкой и оставить на мелком огне около сорока минут.
  • Веточки петрушки и укропа помыть и мелко нарезать.

Ленивые пельмени с овощной подливой: шикарный обед из простых продуктов

  • Готовые пельмени выложить на порционные тарелочки, залить сметаной, посыпать рубленной зеленью.

Ленивые пельмени с овощной подливой: готов

Подайте на стол, зовите всех и наслаждайтесь этим ароматным, сытным и очень вкусным блюдом!

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