Ленивые пельмени с овощной подливой: шикарный обед из простых продуктов

Ленивые пельмени с овощной подливой! Сегодня мы предлагаем Вам приготовить великолепный обед из простых продуктов – ленивые пельмени в овощной подливе.
Ленивые пельмени с овощной подливой: ингредиенты
Для теста:
- стакан с четвертью муки
- среднего размера яйцо
- неполный стакан воды
- чайная ложка соли
Для начинки:
- шестьсот грамм мясного фарша
- две головки лука
- три небольших клубня картофеля
- две средние моркови
- соль, черный молотый перец, острый чили, зира – на вкус
Для зажарки:
- две столовые ложки соевого соуса
- две большие луковицы
- растительное масло
Для оформления:
- сметана
- по несколько веточек укропа и петрушки
Ленивые пельмени с овощной подливой: готовка
Начать надо с теста:
- Муку просеять в глубокую миску, посередине сделать небольшое углубление.
- В это углубление вбить яйцо и залить воду.
- Замесить тесто. Как только тесто собирается и не липнет к рукам, переложить его на рабочую поверхность и еще некоторое время месить тесто. Тесто должно получиться довольно тугим.
- Тесто переложить в полиэтиленовый пакет, отложить на тридцать минут, чтобы оно отдохнуло.
Пока тесто отдыхает, нужно подготовить начинку:
- Фарш выложить в глубокую емкость.
- Лук, картофель и морковь почистить помыть и просушить полотенцем.
- Лук и картофель порезать на мелкие кубики и отправить к фаршу.
- Посолить, добавить все специи и хорошо все перемешать.
А теперь надо приступить к формированию ленивых пельменей:
- Тесто достать из пакета, разделить пополам, положить на припудренный мукой стол. Каждую часть раскатать в тонкую лепешку.
- В каждую из лепешек выложить по половине начинки. Аккуратно распределить ее при помощи лопаточки по поверхности каждой из лепешек.
- Лепешки завернуть в плотный рулет. Оставшийся свободный край слегка защипнуть.
- При помощи острого ножа рулетики разрезать на кусочки.
А теперь – последний этап:
- В предварительно разогретую глубокую сковороду налить растительное масло и распределить его по дну.
- Луковицы порезать и запустить в масло. Прожарить до легкого золотистого цвета.
- Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку, перемешать и тушить еще пять минут.
- После добавить соевый соус и перемешать. Он придаст пикантный соленый вкус.
- Сбавить огонь и выложить поверх зажарки нарезанные рулетики.
- Залить кипятком. Вода должна быть немного выше половины высоты рулетиков.
- Закрыть сковороду крышкой и оставить на мелком огне около сорока минут.
- Веточки петрушки и укропа помыть и мелко нарезать.
- Готовые пельмени выложить на порционные тарелочки, залить сметаной, посыпать рубленной зеленью.
Ленивые пельмени с овощной подливой: готов
Подайте на стол, зовите всех и наслаждайтесь этим ароматным, сытным и очень вкусным блюдом!
Свежие комментарии