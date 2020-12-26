Ленивые пельмени с овощной подливой: шикарный обед из простых продуктов

Ленивые пельмени с овощной подливой! Сегодня мы предлагаем Вам приготовить великолепный обед из простых продуктов – ленивые пельмени в овощной подливе.

Ленивые пельмени с овощной подливой: ингредиенты

Для теста:

стакан с четвертью муки

среднего размера яйцо

неполный стакан воды

чайная ложка соли

Для начинки:

шестьсот грамм мясного фарша

две головки лука

три небольших клубня картофеля

две средние моркови

соль, черный молотый перец, острый чили, зира – на вкус

Для зажарки:

две столовые ложки соевого соуса

две большие луковицы

растительное масло

Для оформления:

сметана

по несколько веточек укропа и петрушки

Ленивые пельмени с овощной подливой: готовка

Начать надо с теста:

Муку просеять в глубокую миску, посередине сделать небольшое углубление.

В это углубление вбить яйцо и залить воду.

Замесить тесто. Как только тесто собирается и не липнет к рукам, переложить его на рабочую поверхность и еще некоторое время месить тесто. Тесто должно получиться довольно тугим.

Тесто переложить в полиэтиленовый пакет, отложить на тридцать минут, чтобы оно отдохнуло.

Пока тесто отдыхает, нужно подготовить начинку:

Фарш выложить в глубокую емкость.

Лук, картофель и морковь почистить помыть и просушить полотенцем.

Лук и картофель порезать на мелкие кубики и отправить к фаршу.

Посолить, добавить все специи и хорошо все перемешать.

А теперь надо приступить к формированию ленивых пельменей:

Тесто достать из пакета, разделить пополам, положить на припудренный мукой стол. Каждую часть раскатать в тонкую лепешку.

В каждую из лепешек выложить по половине начинки. Аккуратно распределить ее при помощи лопаточки по поверхности каждой из лепешек.

Лепешки завернуть в плотный рулет. Оставшийся свободный край слегка защипнуть.

При помощи острого ножа рулетики разрезать на кусочки.

А теперь – последний этап:

В предварительно разогретую глубокую сковороду налить растительное масло и распределить его по дну.

Луковицы порезать и запустить в масло. Прожарить до легкого золотистого цвета.

Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку, перемешать и тушить еще пять минут.

После добавить соевый соус и перемешать. Он придаст пикантный соленый вкус.

Сбавить огонь и выложить поверх зажарки нарезанные рулетики.

Залить кипятком. Вода должна быть немного выше половины высоты рулетиков.

Закрыть сковороду крышкой и оставить на мелком огне около сорока минут.

Веточки петрушки и укропа помыть и мелко нарезать.

Готовые пельмени выложить на порционные тарелочки, залить сметаной, посыпать рубленной зеленью.

Ленивые пельмени с овощной подливой: готов

Подайте на стол, зовите всех и наслаждайтесь этим ароматным, сытным и очень вкусным блюдом!