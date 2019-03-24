Паштет из печени на чесночных гренках: всегда готовлю на праздники

Пальчики оближете!
Ингредиенты:
Печень говяжья — 300 гр.
Яйцо вареное — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Масло сливочное — 70 гр.
Приготовление:
Нарезаем печень небольшими кусочками и обжариваем вместе с луком и морковью.
Измельчаем в блендере печень с овощами, яйца, чеснок и масло.
Нарезаем батон кусочками и обжариваем с двух сторон, затем натираем чесноком.
Выкладываем на гренки паштет и украшаем по желанию.
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