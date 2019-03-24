Паштет из печени на чесночных гренках: всегда готовлю на праздники

Ингредиенты:

Печень говяжья — 300 гр.

Яйцо вареное — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло сливочное — 70 гр.

Приготовление:

Нарезаем печень небольшими кусочками и обжариваем вместе с луком и морковью.

Измельчаем в блендере печень с овощами, яйца, чеснок и масло.

Нарезаем батон кусочками и обжариваем с двух сторон, затем натираем чесноком.

Выкладываем на гренки паштет и украшаем по желанию.