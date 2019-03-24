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Паштет из печени на чесночных гренках: всегда готовлю на праздники

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Паштет из печени на чесночных гренках: всегда готовлю на праздники

Ингредиенты:

Печень говяжья — 300 гр.
Яйцо вареное — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Масло сливочное — 70 гр.

Приготовление:

Нарезаем печень небольшими кусочками и обжариваем вместе с луком и морковью.

Измельчаем в блендере печень с овощами, яйца, чеснок и масло.

Нарезаем батон кусочками и обжариваем с двух сторон, затем натираем чесноком.

Выкладываем на гренки паштет и украшаем по желанию.

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