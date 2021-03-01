Запеканка из кабачков: готовится быстро, съедается еще быстрее!

Запеканка из кабачков! Сегодня на повестке дня обалденно вкусная запеканка из кабачков. Сейчас самый сезон молодых кабачков и помидоров. Надо обязательно воспользоваться этим и приготовить нашу великолепную запеканку. Ароматные овощи, перемешанные с чесноком, тонкий слой сочного фарша и все это под слоем сыра придадут блюду неповторимый вкус.
Запеканка из кабачков: ингредиенты
- семьсот граммов смешанного мясного фарша (свинина и говядина)
- два среднего размера кабачка
- три помидора
- большая головка репчатого лука
- одна морковь
- половина пучка смешанной зелени (укроп, петрушка, кинза)
- четыре зубчика чеснока
- сто граммов любого твердого сыра
- три столовые ложки сметаны
- соль и перец – по вкусу
Запеканка из кабачков: как приготовить
- Лук почистить, помыть, промокнуть полотенцем и нарезать тонкими полукольцами.
- Чеснок почистить и очень мелко нарубить.
- Морковь помыть, почистить и натереть на крупной фракции терки.
- В сковороде разогреть растительное масло и отправить туда лук, морковь и половину измельченного чеснока. Слегка попассировать овощи.
- В отдельной миске смешать два вида фарша.
- Посолить поперчить по вкусу, добавить обжаренные овощи и хорошо перемешать.
- Готовую мясную массу выложить в форму для запекания и руками разравнять ее.
- Кабачки помыть и, не очищая, порезать кружочками, толщиной в четыре миллиметра.
- Помидоры помыть и порезать полукружочками той же толщины.
- Аккуратно разложить овощи на фарш.
- Посолить и отправить в предварительно разогретую до двухсот градусов духовку минут на двадцать пять.
- В отдельной миске смешать сметану с оставшимся чесноком.
- Зелень помыть, просушить в центрифуге и мелко нарубить.
- По истечении положенного времени достать запеканку из духовки, смазать ее верх сметанно-чесночной массой, посыпать измельченную зелень и сверху через крупную терку натереть твердый сыр.
- Отправить запеканку в духовку еще минут на двадцать.
Ну вот и все! Наша вкусная запеканка из кабачков готова.
Запеканка из кабачков: готова
Достаньте ее из духовки, разделите на порции, положите на красивые тарелочки и можно подавать к столу.
Кабачковые Котлеты
Приятного всем аппетита!
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