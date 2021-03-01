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Запеканка из кабачков: готовится быстро, съедается еще быстрее!

Запеканка из кабачков! Сегодня на повестке дня обалденно вкусная запеканка из кабачков. Сейчас самый сезон молодых кабачков и помидоров. Надо обязательно воспользоваться этим и приготовить нашу великолепную запеканку. Ароматные овощи, перемешанные с чесноком, тонкий слой сочного фарша и все это под слоем сыра придадут блюду неповторимый вкус.

Запеканка из кабачков: ингредиенты

Запеканка из кабачков

  • семьсот граммов смешанного мясного фарша (свинина и говядина)
  • два среднего размера кабачка
  • три помидора
  • большая головка репчатого лука
  • одна морковь
  • половина пучка смешанной зелени (укроп, петрушка, кинза)
  • четыре зубчика чеснока
  • сто граммов любого твердого сыра
  • три столовые ложки сметаны
  • соль и перец – по вкусу

Запеканка из кабачков: как приготовить

Запеканка из кабачков: готовится быстро, съедается еще быстрее! 3

  • Лук почистить, помыть, промокнуть полотенцем и нарезать тонкими полукольцами.
  • Чеснок почистить и очень мелко нарубить.
  • Морковь помыть, почистить и натереть на крупной фракции терки.
  • В сковороде разогреть растительное масло и отправить туда лук, морковь и половину измельченного чеснока. Слегка попассировать овощи.
  • В отдельной миске смешать два вида фарша.
  • Посолить поперчить по вкусу, добавить обжаренные овощи и хорошо перемешать.
  • Готовую мясную массу выложить в форму для запекания и руками разравнять ее.
  • Кабачки помыть и, не очищая, порезать кружочками, толщиной в четыре миллиметра.
  • Помидоры помыть и порезать полукружочками той же толщины.
  • Аккуратно разложить овощи на фарш.
  • Посолить и отправить в предварительно разогретую до двухсот градусов духовку минут на двадцать пять.
  • В отдельной миске смешать сметану с оставшимся чесноком.
  • Зелень помыть, просушить в центрифуге и мелко нарубить.
  • По истечении положенного времени достать запеканку из духовки, смазать ее верх сметанно-чесночной массой, посыпать измельченную зелень и сверху через крупную терку натереть твердый сыр.
  • Отправить запеканку в духовку еще минут на двадцать.

Запеканка из кабачков: готовится быстро, съедается еще быстрее! 4

Ну вот и все! Наша вкусная запеканка из кабачков готова.

Запеканка из кабачков: готова

Достаньте ее из духовки, разделите на порции, положите на красивые тарелочки и можно подавать к столу.

 

Кабачковые Котлеты

Приятного всем аппетита!

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