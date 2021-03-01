Запеканка из кабачков: готовится быстро, съедается еще быстрее!

Запеканка из кабачков! Сегодня на повестке дня обалденно вкусная запеканка из кабачков. Сейчас самый сезон молодых кабачков и помидоров. Надо обязательно воспользоваться этим и приготовить нашу великолепную запеканку. Ароматные овощи, перемешанные с чесноком, тонкий слой сочного фарша и все это под слоем сыра придадут блюду неповторимый вкус.

Запеканка из кабачков: ингредиенты

семьсот граммов смешанного мясного фарша (свинина и говядина)

два среднего размера кабачка

три помидора

большая головка репчатого лука

одна морковь

половина пучка смешанной зелени (укроп, петрушка, кинза)

четыре зубчика чеснока

сто граммов любого твердого сыра

три столовые ложки сметаны

соль и перец – по вкусу

Запеканка из кабачков: как приготовить

Лук почистить, помыть, промокнуть полотенцем и нарезать тонкими полукольцами.

Чеснок почистить и очень мелко нарубить.

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной фракции терки.

В сковороде разогреть растительное масло и отправить туда лук, морковь и половину измельченного чеснока. Слегка попассировать овощи.

В отдельной миске смешать два вида фарша.

Посолить поперчить по вкусу, добавить обжаренные овощи и хорошо перемешать.

Готовую мясную массу выложить в форму для запекания и руками разравнять ее.

Кабачки помыть и, не очищая, порезать кружочками, толщиной в четыре миллиметра.

Помидоры помыть и порезать полукружочками той же толщины.

Аккуратно разложить овощи на фарш.

Посолить и отправить в предварительно разогретую до двухсот градусов духовку минут на двадцать пять.

В отдельной миске смешать сметану с оставшимся чесноком.

Зелень помыть, просушить в центрифуге и мелко нарубить.

По истечении положенного времени достать запеканку из духовки, смазать ее верх сметанно-чесночной массой, посыпать измельченную зелень и сверху через крупную терку натереть твердый сыр.

Отправить запеканку в духовку еще минут на двадцать.

Ну вот и все! Наша вкусная запеканка из кабачков готова.

Запеканка из кабачков: готова

Достаньте ее из духовки, разделите на порции, положите на красивые тарелочки и можно подавать к столу.

Кабачковые Котлеты

Приятного всем аппетита!