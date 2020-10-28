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Банановые панкейки: такие панкейки придадут бодрости на целый день

Банановые панкейки – отличное начало дня! Они придадут вам бодрости и прекрасного настроения на целый день!

Банановые панкейки: ингредиенты

Банановые панкейки

  1. 1 (одна) шт – яиц
  2. 1 (одна) шт – бананов
  3. 250 (двести пятьдесят) гр – молока
  4. 3 (три) ст. ложки – сахара
  5. 180 (сто восемьдесят) гр – муки
  6. 1 (один) гр – пищевой соды
  7. 2 (две) ст. ложки – растительного масла
  8. 2 (две) ст. ложки – лимонного сока

Банановые панкейки: рецепт

Банановые панкейки

  • Яйцо, молоко и сахар перемешайте
  • Банан разомните при помощи вилки и немного добавьте к нему лимонного сока. Это нужно, чтобы банан не потемнел
  • Добавьте бананову смесь к молоку. Перемешайте
  • Просейте муку и всыпьте в массу. Добавьте соду и растительное масло
  • Перемешайте. Должна получиться однородная масса
  • Разогрейте сковороду и в центр налейте немного теста. Жарьте до появления пузырьков. Это только первый панкейк на масле. Остальное готовьте на сухой сковороде
  • Обжаривайте с двух сторон до готовности

Банановые панкейки готовы: Видео

Подавать их можно со сгущенным молоком, или же с фруктовым сиропом. Начинку тоже можете брать любую. Будь то клубника, или малина и тд. Рецепт приготовления будет тем же. На здоровье.

Банановые панкейки

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