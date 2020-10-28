Банановые панкейки: такие панкейки придадут бодрости на целый день

Банановые панкейки – отличное начало дня! Они придадут вам бодрости и прекрасного настроения на целый день!
Банановые панкейки: ингредиенты
- 1 (одна) шт – яиц
- 1 (одна) шт – бананов
- 250 (двести пятьдесят) гр – молока
- 3 (три) ст. ложки – сахара
- 180 (сто восемьдесят) гр – муки
- 1 (один) гр – пищевой соды
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
- 2 (две) ст. ложки – лимонного сока
Банановые панкейки: рецепт
- Яйцо, молоко и сахар перемешайте
- Банан разомните при помощи вилки и немного добавьте к нему лимонного сока. Это нужно, чтобы банан не потемнел
- Добавьте бананову смесь к молоку. Перемешайте
- Просейте муку и всыпьте в массу. Добавьте соду и растительное масло
- Перемешайте. Должна получиться однородная масса
- Разогрейте сковороду и в центр налейте немного теста. Жарьте до появления пузырьков. Это только первый панкейк на масле. Остальное готовьте на сухой сковороде
- Обжаривайте с двух сторон до готовности
Банановые панкейки готовы: Видео
Подавать их можно со сгущенным молоком, или же с фруктовым сиропом. Начинку тоже можете брать любую. Будь то клубника, или малина и тд. Рецепт приготовления будет тем же. На здоровье.
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