Банановые панкейки: такие панкейки придадут бодрости на целый день

Банановые панкейки – отличное начало дня! Они придадут вам бодрости и прекрасного настроения на целый день!

Банановые панкейки: ингредиенты

1 (одна) шт – яиц 1 (одна) шт – бананов 250 (двести пятьдесят) гр – молока 3 (три) ст. ложки – сахара 180 (сто восемьдесят) гр – муки 1 (один) гр – пищевой соды 2 (две) ст. ложки – растительного масла 2 (две) ст. ложки – лимонного сока

Банановые панкейки: рецепт

Яйцо, молоко и сахар перемешайте

Банан разомните при помощи вилки и немного добавьте к нему лимонного сока. Это нужно, чтобы банан не потемнел

Добавьте бананову смесь к молоку. Перемешайте

Просейте муку и всыпьте в массу. Добавьте соду и растительное масло

Перемешайте. Должна получиться однородная масса

Разогрейте сковороду и в центр налейте немного теста. Жарьте до появления пузырьков. Это только первый панкейк на масле. Остальное готовьте на сухой сковороде

Обжаривайте с двух сторон до готовности

Банановые панкейки готовы: Видео

Подавать их можно со сгущенным молоком, или же с фруктовым сиропом. Начинку тоже можете брать любую. Будь то клубника, или малина и тд. Рецепт приготовления будет тем же. На здоровье.