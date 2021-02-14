Малосольные огурцы: очень полезно и вкусно!

Малосольные огурцы! Сегодня мы расскажем Вам как всего за 1 час приготовить малосольные огурцы.

Малосольные огурцы:

Это традиционное блюдо в основном применяют преимущественно в славянских странах. Готовят в основном из некрупных плодов, которые подвергаются краткосрочному холодному или же горячему посолу, в зависимости от рецепта.

Такой способ является одним из самых быстрых и простых. Малосольные огурцы содержат очень мало калорий, положительно действуют на пищеварение и обмен веществ.

Малосольные огурцы: ингредиенты

килограмм огурцов среднего размера

два зубчика чеснока

пучок укропа

столовая ложка соли

чайная ложка сахара

холодная кипяченая вода

Малосольные огурцы: как приготовить

Нужно начать с подготовки огурцов:

Огурцы хорошо промыть, срезать хвосты, отправить в миску и залить их холодной кипяченой водой.

Огурцы продержать в воде ровно час.

По истечении необходимого времени слить воду.

Теперь же нужно приступить к самой засолке огурцов:

Чеснок почистить и нарезать на тонкие пластинки. Добавить к огурцам.

Туда же отправить сахар и соль. Все перемешать, чтобы соль и сахар равномерно распределились.

Укроп хорошо помыть под проточной водой, нарезать не слишком мелко и добавить к огурцам. Все еще раз нужно перемешать.

Все еще раз нужно перемешать. Оставить огурцы на час, чтобы они хорошо пропитались специями.

Все всего за 1 час малосольные огурчики будут готовы.

Такие огурчики можно подавать и к обеду, и к ужину, брать с собой в качестве добавки к шашлыкам.

Малосольные огурцы: готовы

Обязательно попробуйте, очень вкусные!