Малосольные огурцы: очень полезно и вкусно!

Малосольные огурцы! Сегодня мы расскажем Вам как всего за 1 час приготовить малосольные огурцы.
Малосольные огурцы:
Это традиционное блюдо в основном применяют преимущественно в славянских странах. Готовят в основном из некрупных плодов, которые подвергаются краткосрочному холодному или же горячему посолу, в зависимости от рецепта.
Такой способ является одним из самых быстрых и простых. Малосольные огурцы содержат очень мало калорий, положительно действуют на пищеварение и обмен веществ.
Малосольные огурцы: ингредиенты
- килограмм огурцов среднего размера
- два зубчика чеснока
- пучок укропа
- столовая ложка соли
- чайная ложка сахара
- холодная кипяченая вода
Малосольные огурцы: как приготовить
Нужно начать с подготовки огурцов:
- Огурцы хорошо промыть, срезать хвосты, отправить в миску и залить их холодной кипяченой водой.
- Огурцы продержать в воде ровно час.
- По истечении необходимого времени слить воду.
Теперь же нужно приступить к самой засолке огурцов:
- Чеснок почистить и нарезать на тонкие пластинки. Добавить к огурцам.
- Туда же отправить сахар и соль. Все перемешать, чтобы соль и сахар равномерно распределились.
- Укроп хорошо помыть под проточной водой, нарезать не слишком мелко и добавить к огурцам. Все еще раз нужно перемешать.
- Оставить огурцы на час, чтобы они хорошо пропитались специями.
Все всего за 1 час малосольные огурчики будут готовы.
Такие огурчики можно подавать и к обеду, и к ужину, брать с собой в качестве добавки к шашлыкам.
Малосольные огурцы: готовы
Обязательно попробуйте, очень вкусные!
Свежие комментарии