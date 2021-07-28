Пирожки-малышки с очень нежной начинкой. Невероятно вкусная выпечка

Пирожки-малышки с очень нежной начинкой просто удивят Ваших родных и друзей.
Пирожки-малышки с очень нежной начинкой: ингредиенты
- Стакан — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
Тесто:
- Молоко — 1 ст. (один стакан)
- Мука — 3,5 ст. — 500-600 гр. (пятьсот — шестьсот грамм)
- Сухие дрожжи — 11 гр. (одиннадцать грамм)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Масло сливочное — 200 гр. (двести грамм)
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Начинки:
- Картофельное пюре с обжаренным луком и перекрученным мясом.
- Яйца и зелёный лук.
- Или любая другая начинка
Способ приготовления:
- В кастрюльке растопите масло и разбавьте его молоком, эта смесь должна быть тёплой.
- Затем туда добавьте дрожжи, соль и сахар, размешайте и дайте постоять пять минут. Просейте муку, не сразу всю, постепенно. Перемешайте ложкой.
- Когда тесто соберётся в комок, выложите его на стол, посыпанный мукой, немного подмесите и тесто готовьте. Сразу начинайте разделывать.
- Тесто разделите на шесть кусочков, каждый из них раскатайте в прямоугольник толщиной примерно 3 мм.
- Вдоль длинной стороны разложите начинку, сверните в рулет и защипите края.
- Теперь разделайте тесто, для этого руку припылите и ребром ладони делайте распиливающие движения вперёд и назад.
- Наша колбаса начинает кататься по столу и приобретать талию.
- Благодаря распиливанию края пирожков сами склеиваются.
- Сложите пирожки на противень, смазывать ничем не надо.
- Выпекайте 25-30 минут при 180 градусах.
Пирожки-малышки с очень нежной начинкой — слегка слоистые и нежные.
Приятного аппетита!
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