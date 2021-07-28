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Пирожки-малышки с очень нежной начинкой. Невероятно вкусная выпечка

Пирожки-малышки с очень нежной начинкой просто удивят Ваших родных и друзей.

Пирожки-малышки с очень нежной начинкой: ингредиенты

Пирожки-малышки с очень нежной начинкой

  1. Стакан — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)

Тесто:

  1. Молоко — 1 ст. (один стакан)
  2. Мука — 3,5 ст. — 500-600 гр. (пятьсот — шестьсот грамм)
  3. Сухие дрожжи — 11 гр. (одиннадцать грамм)
  4. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Масло сливочное — 200 гр. (двести грамм)
  6. Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Начинки:

  1. Картофельное пюре с обжаренным луком и перекрученным мясом.
  2. Яйца и зелёный лук.
  3. Или любая другая начинка

Способ приготовления:

  • В кастрюльке растопите масло и разбавьте его молоком, эта смесь должна быть тёплой.
  • Затем туда добавьте дрожжи, соль и сахар, размешайте и дайте постоять пять минут. Просейте муку, не сразу всю, постепенно. Перемешайте ложкой.
  • Когда тесто соберётся в комок, выложите его на стол, посыпанный мукой, немного подмесите и тесто готовьте. Сразу начинайте разделывать.
  • Тесто разделите на шесть кусочков, каждый из них раскатайте в прямоугольник толщиной примерно 3 мм.
  • Вдоль длинной стороны разложите начинку, сверните в рулет и защипите края.
  • Теперь разделайте тесто, для этого руку припылите и ребром ладони делайте распиливающие движения вперёд и назад.
  • Наша колбаса начинает кататься по столу и приобретать талию.
  • Благодаря распиливанию края пирожков сами склеиваются.
  • Сложите пирожки на противень, смазывать ничем не надо.
  • Выпекайте 25-30 минут при 180 градусах.

Пирожки-малышки с очень нежной начинкой — слегка слоистые и нежные.

Пирожки-малышки с очень нежной начинкой. Невероятно вкусная выпечка 2

Приятного аппетита!

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