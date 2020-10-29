Салат куриное филе крабовые палочки: обалденно вкусный

Салат куриное филе крабовые палочки! Приготовьте вместе с нами очень нежный, очень вкусный и очень необычный салат из крабовых палочек и куриного филе. Такой салат станет украшением любого стола, в том числе и праздничного.
Салат куриное филе крабовые палочки: ингредиенты
- одно отварное куриное бедро
- пять штук крабовых палочек
- три отварных яйца
- плавленый сырок
- двадцать граммов сливочного масла
- семьдесят граммов маринованной кукурузы
- майонез
- соль и перец – по вкусу
Салат куриное филе крабовые палочки: приготовление
Надо начать с подготовки всех компонентов для салата:
- Куриное бедрышко помыть, залить холодной водой и отварить.
- После остудить его и разобрать по волокнам.
- Яйца отварить вкрутую и остудить.
- Остывшие яйца почистить и отделить у них белки от желтков.
- Потом на мелкой фракции терки натереть белки и отложить их.
- Затем на той же терке натереть желтки и отложить в отдельной тарелочке.
- Крабовые палочки разрезать вдоль на четыре ровные части, а затем нарезать небольшими кусочками.
- Плавленый сырок натереть на крупной терке.
А теперь нужно собрать салат:
- На плоскую тарелку положить специальное разъемное кольцо для сборки салата.
- Затем на тарелки внутри кольца одним слоем выложить куриное мясо.
- Вторым слоем положить половину натертых белков и аккуратно их разровнять.
- Посолить и поперчить.
- Поверх белков сделать сетку из майонеза.
- Третьим слоем выложить натертый плавленый сырок. Разровнять его вилочкой.
- Майонезом снова сделать сеточку на слое сыра.
- Посолить и поперчить.
- Сливочное масло достать прямо из морозилки и натереть на крупной терке четвертым слоем.
- Слой с маслом также аккуратно разровнять вилочкой.
- Снова сделать сеточку из майонеза.
- Следующим слоем выложить оставшиеся натертые белки и разровнять их.
- Снова посолить, поперчить и наложить сетку из майонеза.
- После – положить небольшим слоем крабовые палочки, которые также следует посолить, поперчить и смазать майонезом.
- Следующий слой – маринованная кукуруза.
- Посолить, поперчить и сделать сетку из майонеза.
- Последним слоем посыпать яичным желтком. Выровнять его вилочкой.
Салат отправить в холодильник часа на два, чтобы салат пропитался.Через тридцать минут вкусный салат из крабовых палочек и куриного филе будет готов.
Достаньте его из холодильника, украсьте по своему усмотрению и подайте на стол.
Ах, какая красота! А вкус – просто обалденный!
Кушайте и получайте удовольствие!
Салат куриное филе крабовые палочки: готов
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