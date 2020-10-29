Салат куриное филе крабовые палочки: обалденно вкусный

Салат куриное филе крабовые палочки! Приготовьте вместе с нами очень нежный, очень вкусный и очень необычный салат из крабовых палочек и куриного филе. Такой салат станет украшением любого стола, в том числе и праздничного.

Салат куриное филе крабовые палочки: ингредиенты

одно отварное куриное бедро

пять штук крабовых палочек

три отварных яйца

плавленый сырок

двадцать граммов сливочного масла

семьдесят граммов маринованной кукурузы

майонез

соль и перец – по вкусу

Салат куриное филе крабовые палочки: приготовление

Надо начать с подготовки всех компонентов для салата:

Куриное бедрышко помыть, залить холодной водой и отварить.

После остудить его и разобрать по волокнам.

Яйца отварить вкрутую и остудить.

Остывшие яйца почистить и отделить у них белки от желтков.

Потом на мелкой фракции терки натереть белки и отложить их.

Затем на той же терке натереть желтки и отложить в отдельной тарелочке.

Крабовые палочки разрезать вдоль на четыре ровные части, а затем нарезать небольшими кусочками.

Плавленый сырок натереть на крупной терке.

А теперь нужно собрать салат:

На плоскую тарелку положить специальное разъемное кольцо для сборки салата.

Затем на тарелки внутри кольца одним слоем выложить куриное мясо.

Вторым слоем положить половину натертых белков и аккуратно их разровнять.

Посолить и поперчить.

Поверх белков сделать сетку из майонеза.

Третьим слоем выложить натертый плавленый сырок. Разровнять его вилочкой.

Майонезом снова сделать сеточку на слое сыра.

Посолить и поперчить.

Сливочное масло достать прямо из морозилки и натереть на крупной терке четвертым слоем.

Слой с маслом также аккуратно разровнять вилочкой.

Снова сделать сеточку из майонеза.

Следующим слоем выложить оставшиеся натертые белки и разровнять их.

Снова посолить, поперчить и наложить сетку из майонеза.

После – положить небольшим слоем крабовые палочки, которые также следует посолить, поперчить и смазать майонезом.

Следующий слой – маринованная кукуруза.

Посолить, поперчить и сделать сетку из майонеза.

Последним слоем посыпать яичным желтком. Выровнять его вилочкой.

Салат отправить в холодильник часа на два, чтобы салат пропитался.Через тридцать минут вкусный салат из крабовых палочек и куриного филе будет готов.

Достаньте его из холодильника, украсьте по своему усмотрению и подайте на стол.

Ах, какая красота! А вкус – просто обалденный!

Кушайте и получайте удовольствие!

Салат куриное филе крабовые палочки: готов

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