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Салат куриное филе крабовые палочки: обалденно вкусный

Салат куриное филе крабовые палочки! Приготовьте вместе с нами очень нежный, очень вкусный и очень необычный салат из крабовых палочек и куриного филе. Такой салат станет украшением любого стола, в том числе и праздничного.

Салат куриное филе крабовые палочки: ингредиенты

  • одно отварное куриное бедро
  • пять штук крабовых палочек

Салат куриное филе крабовые палочки

  • три отварных яйца
  • плавленый сырок
  • двадцать граммов сливочного масла
  • семьдесят граммов маринованной кукурузы
  • майонез
  • соль и перец – по вкусу

Салат куриное филе крабовые палочки: приготовление

Надо начать с подготовки всех компонентов для салата:

  • Куриное бедрышко помыть, залить холодной водой и отварить.

Салат куриное филе крабовые палочки

  • После остудить его и разобрать по волокнам.
  • Яйца отварить вкрутую и остудить.
  • Остывшие яйца почистить и отделить у них белки от желтков.
  • Потом на мелкой фракции терки натереть белки и отложить их.

Салат куриное филе крабовые палочки

  • Затем на той же терке натереть желтки и отложить в отдельной тарелочке.
  • Крабовые палочки разрезать вдоль на четыре ровные части, а затем нарезать небольшими кусочками.
  • Плавленый сырок натереть на крупной терке.

А теперь нужно собрать салат:

Салат куриное филе крабовые палочки

  • На плоскую тарелку положить специальное разъемное кольцо для сборки салата.
  • Затем на тарелки внутри кольца одним слоем выложить куриное мясо.
  • Вторым слоем положить половину натертых белков и аккуратно их разровнять.
  • Посолить и поперчить.
  • Поверх белков сделать сетку из майонеза.
  • Третьим слоем выложить натертый плавленый сырок. Разровнять его вилочкой.
  • Майонезом снова сделать сеточку на слое сыра.
  • Посолить и поперчить.
  • Сливочное масло достать прямо из морозилки и натереть на крупной терке четвертым слоем.
  • Слой с маслом также аккуратно разровнять вилочкой.
  • Снова сделать сеточку из майонеза.
  • Следующим слоем выложить оставшиеся натертые белки и разровнять их.
  • Снова посолить, поперчить и наложить сетку из майонеза.
  • После – положить небольшим слоем крабовые палочки, которые также следует посолить, поперчить и смазать майонезом.
  • Следующий слой – маринованная кукуруза.
  • Посолить, поперчить и сделать сетку из майонеза.

Салат куриное филе крабовые палочки

  • Последним слоем посыпать яичным желтком. Выровнять его вилочкой.

Салат отправить в холодильник часа на два, чтобы салат пропитался.Через тридцать минут вкусный салат из крабовых палочек и куриного филе будет готов.

Достаньте его из холодильника, украсьте по своему усмотрению и подайте на стол.

Ах, какая красота! А вкус – просто обалденный!

Кушайте и получайте удовольствие!

Салат куриное филе крабовые палочки: готов

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