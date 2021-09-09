Янтарное яблочное повидло. Для тёплых чаепитий зимними вечерами

Янтарное яблочное повидло прекрасно подойдёт как для выпечки, так и для утренних чаепитий в холодные, зимние вечера.
Янтарное яблочное повидло: ингредиенты
- Сахар — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Яблоки — 1 кг. (один килограмм)
Процесс приготовления:
- Яблоки очистите и нарежьте на кусочки, переложите в посуду, где они должны готовиться, лучше всего их выложить в кастрюлю с толстым дном.
- К яблокам добавьте сахар, воду и включите огонь, доведите до кипения и продолжайте варить на минимальном огне 20 минут.
- При помощи погружного блендера перетрите яблоки в повидло. Проследите, чтобы масса была однородной.
- Затем кастрюлю с повидлом снова поставьте на огонь и уваривайте в течение 60 минут.
- Банки и крышки простерилизуйте, повидло разлейте по баночкам, закрутите крышки и отправьте остывать.
- Храните в тёмном, прохладном месте.
Янтарное яблочное повидло — очень ароматное и вкусное
Притного аппетита!
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