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Янтарное яблочное повидло. Для тёплых чаепитий зимними вечерами

Янтарное яблочное повидло прекрасно подойдёт как для выпечки, так и для утренних чаепитий в холодные, зимние вечера.

Янтарное яблочное повидло: ингредиенты

Янтарное яблочное повидло

  1. Сахар — 800 гр. (восемьсот грамм)
  2. Яблоки — 1 кг. (один килограмм)

Процесс приготовления:

  • Яблоки очистите и нарежьте на кусочки, переложите в посуду, где они должны готовиться, лучше всего их выложить в кастрюлю с толстым дном.
  • К яблокам добавьте сахар, воду и включите огонь, доведите до кипения и продолжайте варить на минимальном огне 20 минут.
  • При помощи погружного блендера перетрите яблоки в повидло. Проследите, чтобы масса была однородной.
  • Затем кастрюлю с повидлом снова поставьте на огонь и уваривайте в течение 60 минут.
  • Банки и крышки простерилизуйте, повидло разлейте по баночкам, закрутите крышки и отправьте остывать.
  • Храните в тёмном, прохладном месте.

Янтарное яблочное повидло — очень ароматное и вкусное

Янтарное яблочное повидло. Для тёплых чаепитий зимними вечерами 2

Притного аппетита!

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