Домашние вафли на сливочном масле. Вафли получаются мягкими и ароматными

Домашние вафли на сливочном масле получаются неописуемо вкусными! Хрустящими и в меру сладкими! Отличный вариант угощения и для гостей!

Домашние вафли на сливочном масле: ингредиенты

200 (двести) гр — сливочного масла 200 (двести) гр — сахара 3 (три) шт- яиц 2 (две) ст. ложки — муки 80 (восемьдесят) гр — сметаны половина ч. ложки — соли

Рецепт приготовления: