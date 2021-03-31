Домашние вафли на сливочном масле. Вафли получаются мягкими и ароматными

Домашние вафли на сливочном масле получаются неописуемо вкусными! Хрустящими и в меру сладкими! Отличный вариант угощения и для гостей!
Домашние вафли на сливочном масле: ингредиенты
- 200 (двести) гр — сливочного масла
- 200 (двести) гр — сахара
- 3 (три) шт- яиц
- 2 (две) ст. ложки — муки
- 80 (восемьдесят) гр — сметаны
- половина ч. ложки — соли
Рецепт приготовления:
- Взбейте яйца и сахар
- Добавьте в массу размягченное масло, а затем муку и соду. Тщательно размешайте до получения однородной смеси. Тесто для вафель готово. Теперь приступаем к выпеканию. Разогрейте вафельницу, зачастую для этого требуется не более пяти минут. Смажьте поверхности небольшим количеством масла
- Выложите на нижнюю поверхность 3 ст. л. теста и закройте вафельницу. Но будьте осторожны, ведь в этот момент из нее выходит пар, поэтому лучше заранее надеть рукавицы для выпечки
- Обычно для приготовления вафель нужно от 20–30 секунд до 1,5–3 минут. Всё зависит от настроек вашего устройства. Проверьте готовность, просто заглянув внутрь вафельницы. Если она приобрела золотистый цвет, можете уже вынимать. Для этого просто аккуратно подденьте вафлю лопаткой или ножом и перенесите на тарелку. Домашние вафли на сливочном масле получились изумительно вкусными! Готовьте на здоровье!
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