Скатерть-Самобранка

5 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена
    Интересно, вы знаете турецкий?)😂Турецкая бабушка ...
  • Наталия Москалева
    В описании есть фарш, а среди ингредиентов я его не нашла. Сколько фарша?Царский ужин из п...
  • ира
    cпасибо автору за рецепт!Вкуснее беляшей и...

Суп Шёлковый. Вкусная альтернатива надоевшей окрошки

Суп Шёлковый получается очень нежным и ароматным, он обязательно разнообразит ваш повседневный рацион.

Суп Шёлковый: ингредиенты

Суп Шёлковый

  1. Морковь — 100 гр. (сто грамм)
  2. Бульон или вода — 1,5 л (полтора литра)
  3. Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Кабачки — 550 гр. (пятьсот пятьдесят грамм)
  5. Сладкий перец — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  6. Лук — 100 гр. (сто грамм)
  7. Чеснок — 1 з. (один зубчик)
  8. Сливки — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  9. Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
  10. Сладкая паприка — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
  11. Зелень — один пучок

Процесс приготовления:

Суп Шёлковый. Вкусная альтернатива надоевшей окрошки 3

  • Нарежьте на небольшие куски кабачки и сладкий перец.
  • Лук нарежьте мелкими кубиками. Морковь натрите на тёрке.
  • В кипящую воду или бульон добавьте кабачки и несколько лавровых листиков и поварите минут 10.
  • На разогретую сковороду выложите морковь, лук и обжарьте пять минут.
  • Затем посолите, поперчите, добавьте сладкую паприку для пикантности.
  • За это время кабачки уже будут готовы, к ним добавьте обжаренные овощи, перемешайте, выключите плиту, при необходимости посолите, сделайте из этой массы пюре, добавьте зелень.
  • Можно добавить нежирные сливки.

Суп Шёлковый — самый нежный и ароматный.

Суп Шёлковый. Вкусная альтернатива надоевшей окрошки 4

Приятного аппетита!

 

Ссылка на первоисточник
СОВЕТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх