Суп Шёлковый. Вкусная альтернатива надоевшей окрошки

Суп Шёлковый получается очень нежным и ароматным, он обязательно разнообразит ваш повседневный рацион.
Суп Шёлковый: ингредиенты
- Морковь — 100 гр. (сто грамм)
- Бульон или вода — 1,5 л (полтора литра)
- Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Кабачки — 550 гр. (пятьсот пятьдесят грамм)
- Сладкий перец — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Лук — 100 гр. (сто грамм)
- Чеснок — 1 з. (один зубчик)
- Сливки — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
- Сладкая паприка — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Зелень — один пучок
Процесс приготовления:
- Нарежьте на небольшие куски кабачки и сладкий перец.
- Лук нарежьте мелкими кубиками. Морковь натрите на тёрке.
- В кипящую воду или бульон добавьте кабачки и несколько лавровых листиков и поварите минут 10.
- На разогретую сковороду выложите морковь, лук и обжарьте пять минут.
- Затем посолите, поперчите, добавьте сладкую паприку для пикантности.
- За это время кабачки уже будут готовы, к ним добавьте обжаренные овощи, перемешайте, выключите плиту, при необходимости посолите, сделайте из этой массы пюре, добавьте зелень.
- Можно добавить нежирные сливки.
Суп Шёлковый — самый нежный и ароматный.
Приятного аппетита!
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