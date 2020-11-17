Улетный салат из свеклы, который вкуснее чем винегрет. Делюсь рецептом

Салат – вариация на тему классического винегрета, как раз для тех, кто готовит винегрет и оливье без картофеля.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- горошек консервированный, 1 банка;
- огурцы соленые, 3 – 4 шт;
- соль, растительное масло.
Процесс приготовления
Свеклу отвариваем или запекаем в духовке, остужаем и очищаем от кожуры.
Режем свеклу в произвольном порядке, как вам больше нравится.
Лук режем тонкими полукольцами и смешиваем со свеклой.
Добавляем горошек, огурцы, порезанные кубиками.
Смешиваем все продукты, солим по вкусу и поливаем нерафинированным растительным маслом.
Подаем к столу.
Как вариант консервированный горошек заменяется отварной фасолью и вместо огурцов, добавляем квашеную капусту.
Салат более легкий, чем винегрет, ведь в нем нет крахмального картофеля.
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