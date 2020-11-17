Улетный салат из свеклы, который вкуснее чем винегрет. Делюсь рецептом

Салат – вариация на тему классического винегрета, как раз для тех, кто готовит винегрет и оливье без картофеля.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла, 2 шт;

лук, 1 шт;

горошек консервированный, 1 банка;

огурцы соленые, 3 – 4 шт;

соль, растительное масло.

Процесс приготовления

Свеклу отвариваем или запекаем в духовке, остужаем и очищаем от кожуры.

Режем свеклу в произвольном порядке, как вам больше нравится.

Лук режем тонкими полукольцами и смешиваем со свеклой.

Добавляем горошек, огурцы, порезанные кубиками.

Смешиваем все продукты, солим по вкусу и поливаем нерафинированным растительным маслом.

Подаем к столу.

Как вариант консервированный горошек заменяется отварной фасолью и вместо огурцов, добавляем квашеную капусту.

Салат более легкий, чем винегрет, ведь в нем нет крахмального картофеля.