Скатерть-Самобранка

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Улетный салат из свеклы, который вкуснее чем винегрет. Делюсь рецептом

Салат – вариация на тему классического винегрета, как раз для тех, кто готовит винегрет и оливье без картофеля.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свекла, 2 шт;
  • лук, 1 шт;
  • горошек консервированный, 1 банка;
  • огурцы соленые, 3 – 4 шт;
  • соль, растительное масло.

Процесс приготовления

Свеклу отвариваем или запекаем в духовке, остужаем и очищаем от кожуры.

Режем свеклу в произвольном порядке, как вам больше нравится.

Лук режем тонкими полукольцами и смешиваем со свеклой.

Добавляем горошек, огурцы, порезанные кубиками.

Смешиваем все продукты, солим по вкусу и поливаем нерафинированным растительным маслом.

Подаем к столу.

Улетный салат из свеклы, который вкуснее чем винегрет. Делюсь рецептом

Как вариант консервированный горошек заменяется отварной фасолью и вместо огурцов, добавляем квашеную капусту.

Салат более легкий, чем винегрет, ведь в нем нет крахмального картофеля.

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