У меня про запас всегда есть банка фасоли: покажу, какое объедение за 20 минут с ней готовлю (ужин на сковородке)

Блюда из фасоли — это отличный источник растительных белков и идеальный вариант для постного меню!
В моём кухонном шкафчике всегда есть пара баночек с консервированной фасолью на случай, когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное и питательное.
Предлагаю вашему вниманию простой рецепт сытного ужина, на приготовление которого уходит не более 20 минут.
Приступаем к приготовлению.
Мелкими кубиками нарезаем репчатый лук и обжариваем его до прозрачности на небольшом количестве растительного масла.
Кубиками небольшого размера нарезаем сладкий перец.
Подойдёт любой, но если есть жёлтый, будет просто идеально: готовое блюдо получится более ярким и аппетитным!
Удаляем кожицу с крупного помидора и также нарезаем его кубиками небольшого размера.
Перекладываем овощи в сковороду к луку, немного обжариваем, а затем вливаем 100 мл воды или овощного бульона и тушим под закрытой крышкой 3-4 минуты.
Промываем фасоль и перекладываем в сковороду к овощам.
Важный момент: небольшую часть фасоли предварительно разминаем толкушкой для картофеля или пестиком. Этот приём позволит сделать готовое блюдо более «густым». Но и это ещё не всё!
Добавляем немного сахара, солим, перчим и тушим буквально 2 минуты.Затем добавляем измельчённый чеснок и зелень, прогреваем на огне ещё минутку и подаём к столу.
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