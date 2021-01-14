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Отбивные из куриных сердечек. Готовятся быстро, съедаются молниеносно

Такие отбивные из куриных сердечек, получаются очень нежными, мягкими, ароматными. Вы можете использовать самые разные и тогда отбивные получаются пикантными, с пряными нотками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриные сердечки, 500 г;
  • яйца, 2 шт;
  • сухари панировочные, 100 г;
  • мука, 50 г;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Сердечки промываем, удаляем все лишнее, еще раз промываем и просушиваем на бумажных полотенцах.

Каждое сердечко разрезаем вдоль так. Чтобы оно открылось.

Отбиваем сердечки, солим, перчим, посыпаем разными специями.

Яйца взбиваем с солью и перцем.

Отбивные сначала обмакиваем в муку, потом опускаем в яичную массу, потом обваливаем в сухарях.

Обжариваем на небольшом количестве растительного масла до румяности со всех сторон.

Совет: долго не обжаривайте, мясо тонкое, поэтому долго жарить не нужно.

При подаче посыпаем рубленым зеленым луком и зеленью, продаем с аджикой и острыми соусами, гарнирами и салатами.

Отбивные из куриных сердечек. Готовятся быстро, съедаются молниеносно

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