Способ почистить селёдку: просто надави и получи филе

Способ почистить селедку. На самом деле мало кто любит возиться с рыбой. И это ни для кого не секрет. Сегодня, я хочу рассказать вам о способе, который не затруднит вас заниматься этим, когда понадобится.

Разделочную доску накройте пакетом, это нужно, чтобы потом долго не мыть ее от запаха.

Выложите на разделочную доску с пакетом рыбу. Отрежьте хвост и голову. При помощи острого ножа разрежьте брюхо, выньте внутренности. И внутри хорошенько протрите бумажным полотенцем. Так легко убрать черную пленку, которая придает рыбе горечь.

Раскройте брюхо и положите на доску, чтобы обе половинки рыбы раскрылись и легли на доску. Ладошкой придавите и несколько раз поверните тушку обратно.

Возьмитесь за хребет с одной стороны и вместе с костями выньте его. Придавливая рукой нужно это делать. Возможно одним движением вам удастся полностью избавить филе от косточек.

Теперь можно использовать филе рыбы для салата! Или нарезки! Обязательно возьмите этот способ себе на заметку!