Холодный шашлык. Готовлю уже 10 лет и всегда в восторге

Холодный шашлык — пикантная и ароматная закуска к любому блюду.

Холодный шашлык: ингредиенты

Куриные желудочки – 500 г. (пятьсот грамм) Сахар – ½ ч. л. (пол чайной ложки) Лук – 1 шт. (одна штука) Уксус 5% — 2 ст. л. (две столовых ложки) Перец Укроп Соль

Способ приготовления:

Хорошо промойте куриные желудочки, всё лишнее удалите.

Варите около 2 часов в подсоленной воде и оставьте их остужаться в бульоне.

Тонкими полукольцами режьте лук.

Солите лук, добавьте сахар, влейте уксус, перемешайте и на время оставьте мариноваться.

Мелко рубите укроп.

Соломкой режьте желудочки и смешайте с зеленью и луком.

Перемешайте и на 20-30 минут оставьте мариноваться.

Совет: чтобы, получилось ароматнее и вкуснее, желудочки оставьте мариноваться на всю ночь. Можете по своему вкусу добавить к желудочкам другие продукты.

Холодный шашлык станет вашей любимой закуской.

Готовьте на здоровье!