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Холодный шашлык. Готовлю уже 10 лет и всегда в восторге

Холодный шашлык — пикантная и ароматная закуска к любому блюду.

Холодный шашлык: ингредиенты

Холодный шашлык

  1. Куриные желудочки – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Сахар – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  3. Лук – 1 шт. (одна штука)
  4. Уксус 5% — 2 ст. л. (две столовых ложки)
  5. Перец
  6. Укроп
  7. Соль

Способ приготовления:

  • Хорошо промойте куриные желудочки, всё лишнее удалите.
  • Варите около 2 часов в подсоленной воде и оставьте их остужаться в бульоне.
  • Тонкими полукольцами режьте лук.
  • Солите лук, добавьте сахар, влейте уксус, перемешайте и на время оставьте мариноваться.
  • Мелко рубите укроп.
  • Соломкой режьте желудочки и смешайте с зеленью и луком.
  • Перемешайте и на 20-30 минут оставьте мариноваться.

Совет: чтобы, получилось ароматнее и вкуснее, желудочки оставьте мариноваться на всю ночь. Можете по своему вкусу добавить к желудочкам другие продукты.

Холодный шашлык станет вашей любимой закуской.

Холодный шашлык. Готовлю уже 10 лет и всегда в восторге 2

Готовьте на здоровье!

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