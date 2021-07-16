Холодный шашлык. Готовлю уже 10 лет и всегда в восторге

Холодный шашлык — пикантная и ароматная закуска к любому блюду.
Холодный шашлык: ингредиенты
- Куриные желудочки – 500 г. (пятьсот грамм)
- Сахар – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Уксус 5% — 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Перец
- Укроп
- Соль
Способ приготовления:
- Хорошо промойте куриные желудочки, всё лишнее удалите.
- Варите около 2 часов в подсоленной воде и оставьте их остужаться в бульоне.
- Тонкими полукольцами режьте лук.
- Солите лук, добавьте сахар, влейте уксус, перемешайте и на время оставьте мариноваться.
- Мелко рубите укроп.
- Соломкой режьте желудочки и смешайте с зеленью и луком.
- Перемешайте и на 20-30 минут оставьте мариноваться.
Совет: чтобы, получилось ароматнее и вкуснее, желудочки оставьте мариноваться на всю ночь. Можете по своему вкусу добавить к желудочкам другие продукты.
Холодный шашлык станет вашей любимой закуской.
Готовьте на здоровье!
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