Вкуснейший пирог на кефире с вареньем – необычная подача всем известного десерта

Сегодня предлагаем приготовить вкусный пирог на кефире с вареньем. Это совершенно обычный пирог с необычной подачей. Просто, быстро и очень вкусно.
Вкусный пирог на кефире с вареньем, нужно:
- двести восемьдесят граммов муки
- стакан с четвертью кефира
- полстакана растительного масла
- одно яйцо
- два грамма ванилина
- сто граммов сахарного песка
- чайная ложка соды
- три столовые ложки сметаны
- триста граммов любого варенья
- сахарная пудра — по желанию
Как приготовить вкусный пирог на кефире:
- В глубокую миску влить кефир и добавить чайную ложку соды.
- Перемешать и подождать минуты три, пока кефир среагирует с содой.
- После добавить разрыхлитель.
- Потом добавить ванилин, вбить яйцо и всыпать сахарный песок.
- Влить растительное масло, перемешать.
- После просеять муку и перемешать. Должно получится жидкое тесто консистенции густой сметаны.
- Форму для запекания застелить пергаментной бумагой.
- Тесто залить в форму.
- Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Форму с тестом отправить в духовку и выпекать в течение получаса. Готовность коржа можно проверить деревянной шпажкой.
- Готовый корж достать из духовки, остудить.
- После срезать верхушку пирога.
- Нижнюю часть коржа переложить на блюдо.
- Верхушку пирога нарезать квадратиками.
- Нарезанные квадратики переложить в глубокую миску.
- Отправить варенье к кусочкам в миску и аккуратненько перемешать. Варенье должно быть не очень жидким.
- Смазать корж на блюде тремя ложками сметаны.
- Сверху положить получившуюся массу из варенья и кубиков из коржа.
- По желанию можно посыпать сверху сахарной пудрой.
Вот и приготовили вкусный пирог на кефире.
Как видите, ничего особого в приготовлении нету. Самый обычный пирог в очень оригинальной необычной подаче.
Дайте пирогу время для пропитки и подайте на стол.
Очень вкусно и красиво!
Приятного аппетита!
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