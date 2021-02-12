Вкуснейший пирог на кефире с вареньем – необычная подача всем известного десерта

Сегодня предлагаем приготовить вкусный пирог на кефире с вареньем. Это совершенно обычный пирог с необычной подачей. Просто, быстро и очень вкусно.

Вкусный пирог на кефире с вареньем, нужно:

двести восемьдесят граммов муки

стакан с четвертью кефира

полстакана растительного масла

одно яйцо

два грамма ванилина

сто граммов сахарного песка

чайная ложка соды

три столовые ложки сметаны

триста граммов любого варенья

сахарная пудра — по желанию

Как приготовить вкусный пирог на кефире:

В глубокую миску влить кефир и добавить чайную ложку соды.

Перемешать и подождать минуты три, пока кефир среагирует с содой.

После добавить разрыхлитель.

Потом добавить ванилин, вбить яйцо и всыпать сахарный песок.

Влить растительное масло, перемешать.

После просеять муку и перемешать. Должно получится жидкое тесто консистенции густой сметаны.

Форму для запекания застелить пергаментной бумагой.

Тесто залить в форму.

Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.

Форму с тестом отправить в духовку и выпекать в течение получаса. Готовность коржа можно проверить деревянной шпажкой.

Готовый корж достать из духовки, остудить.

После срезать верхушку пирога.

Нижнюю часть коржа переложить на блюдо.

Верхушку пирога нарезать квадратиками.

Нарезанные квадратики переложить в глубокую миску.

Отправить варенье к кусочкам в миску и аккуратненько перемешать. Варенье должно быть не очень жидким.

Смазать корж на блюде тремя ложками сметаны.

Сверху положить получившуюся массу из варенья и кубиков из коржа.

По желанию можно посыпать сверху сахарной пудрой.

Вот и приготовили вкусный пирог на кефире.

Как видите, ничего особого в приготовлении нету. Самый обычный пирог в очень оригинальной необычной подаче.

Дайте пирогу время для пропитки и подайте на стол.

Очень вкусно и красиво!

Приятного аппетита!