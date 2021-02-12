Скатерть-Самобранка

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Вкуснейший пирог на кефире с вареньем – необычная подача всем известного десерта

Сегодня предлагаем приготовить вкусный пирог на кефире с вареньем. Это совершенно обычный пирог с необычной подачей. Просто, быстро и очень вкусно.

Вкусный пирог на кефире с вареньем, нужно:

  • двести восемьдесят граммов муки

вкусный пирог на кефире с вареньем

  • стакан с четвертью кефира
  • полстакана растительного масла
  • одно яйцо
  • два грамма ванилина
  • сто граммов сахарного песка
  • чайная ложка соды
  • три столовые ложки сметаны
  • триста граммов любого варенья
  • сахарная пудра — по желанию

Как приготовить вкусный пирог на кефире:

  • В глубокую миску влить кефир и добавить чайную ложку соды.

Вкуснейший пирог на кефире с вареньем – необычная подача всем известного десерта

  • Перемешать и подождать минуты три, пока кефир среагирует с содой.
  • После добавить разрыхлитель.
  • Потом добавить ванилин, вбить яйцо и всыпать сахарный песок.
  • Влить растительное масло, перемешать.
  • После просеять муку и перемешать. Должно получится жидкое тесто консистенции густой сметаны.
  • Форму для запекания застелить пергаментной бумагой.
  • Тесто залить в форму.
  • Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.

Вкуснейший пирог на кефире с вареньем – необычная подача всем известного десерта

  • Форму с тестом отправить в духовку и выпекать в течение получаса. Готовность коржа можно проверить деревянной шпажкой.
  • Готовый корж достать из духовки, остудить.
  • После срезать верхушку пирога.

Вкуснейший пирог на кефире с вареньем – необычная подача всем известного десерта

  • Нижнюю часть коржа переложить на блюдо.
  • Верхушку пирога нарезать квадратиками.
  • Нарезанные квадратики переложить в глубокую миску.
  • Отправить варенье к кусочкам в миску и аккуратненько перемешать. Варенье должно быть не очень жидким.
  • Смазать корж на блюде тремя ложками сметаны.
  • Сверху положить получившуюся массу из варенья и кубиков из коржа.
  • По желанию можно посыпать сверху сахарной пудрой.

Вкуснейший пирог на кефире с вареньем – необычная подача всем известного десерта

Вот и приготовили вкусный пирог на кефире.

Как видите, ничего особого в приготовлении нету. Самый обычный пирог в очень оригинальной необычной подаче.

Дайте пирогу время для пропитки и подайте на стол.

Очень вкусно и красиво!

Приятного аппетита!

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