Рис для плова больше не промываю. Узбечка подсказала более простой вариант подготовки крупы

Не у всех и не всегда получается сделать вкусный и рассыпчатый, не сухой плов. Многие думают о том, что если они купили специальные сорта риса для плова, то все получится. Нет, это ошибочное мнение. Чтобы приготовить вкусное блюдо, следует знать массу тонкостей и не допускать ошибки.

Один раз мне женщина – узбечка на рынке, у которой я часто делаю покупки, рассказала о том, как она готовит это блюдо.

Подготовка риса

рис не моют, а просто заливают на несколько часов водой. Вода – горячая, но уже не кипяток, температура около 70 градусов;

в воде сначала растворяем немного соли и потом заливаем рис.

Оставляем рис в воде на 3 – 4 часа.

Когда рис полежит в воде с солью, при варке он не будет слипаться, станет мягким, рассыпчатым.

Попробуйте этот способ варки риса, с предварительным замачиваем, может он станет вашим любимым и самым удачным.