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Рис для плова больше не промываю. Узбечка подсказала более простой вариант подготовки крупы

Не у всех и не всегда получается сделать вкусный и рассыпчатый, не сухой плов. Многие думают о том, что если они купили специальные сорта риса для плова, то все получится. Нет, это ошибочное мнение. Чтобы приготовить вкусное блюдо, следует знать массу тонкостей и не допускать ошибки.

Один раз мне женщина – узбечка на рынке, у которой я часто делаю покупки, рассказала о том, как она готовит это блюдо.

Подготовка риса

  • рис не моют, а просто заливают на несколько часов водой.  Вода – горячая, но уже не кипяток, температура около 70 градусов;
  • в воде сначала растворяем немного соли и потом заливаем рис.
  • Оставляем рис в воде на 3 – 4 часа.

Рис для плова больше не промываю. Узбечка подсказала более простой вариант подготовки крупы

Когда рис полежит в воде с солью, при варке он не будет слипаться, станет мягким, рассыпчатым.

Попробуйте этот способ варки риса, с предварительным замачиваем, может он станет вашим любимым и самым удачным.

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