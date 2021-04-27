Увидела, как стирают кухонные полотенца в Китае. Удивилась, что до этого еще не додумались наши домохозяйки. Показываю способ

Выстирать до полной чистоты и белизны кухонные полотенца – это довольно хлопотный процесс, иногда еще и длительный. А в некоторых, особо сложных случаях, приходится текстиль просто выбрасывать.

При этом, задача чистоты полотенец, уже заставила работать умы ни одного поколения хозяек, но все еще нет единого совета и рекомендации, как без применения вредных и токсичных, химических средств, привести в нормальное, чистое состояние свои полотенца.

Если использовать отбеливатели, то они кроме выведения пятен, очень быстро приводят ткани в непригодность: волокна истончаются, рвутся, полотенце просто выбрасывается.

В Китае я посмотрела один интересный рецепт, как привести в порядок домашний текстиль.

Потребуются такие ингредиенты:

сода, 1 ч.л;

растительное масло, 1 ст.л;

отбеливатель, 0.5 стакана;

стиральный порошок, половина стакана.

В кипятке разводим все ингредиенты и замачиваем полотенца. Оставляем на 4 – 5 часов.

После этой процедуры следует прополоскать полотенца и постирать их в стиральной машине на обычной программе.