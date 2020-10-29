Зразы картофельные с фаршем: очень быстрого приготовления

Зразы картофельные с фаршем! Сегодня у нас Зразы картофельные с фаршем. Наверное, невозможно найти хоть одного человека, не знающего, что такое зразы.

Нет, конечно, из тех, которые хоть раз побывали в каком-либо из славянских государств. Причем абсолютно не важно в каком, потому что зразы готовят, любят и с удовольствием уплетают хоть в Украине, хоть в России, хоть в Польше, хоть в Беларуси.

Правда, ради справедливости нужно отметить, что везде их готовят по-разному и в каждом месте свято верят, что именно их зразы самые настоящие, не то, что у соседей.

Но это даже и к лучшему, потому что у нас, гурманов, есть великолепный повод насладиться кулинарным разнообразием под одним и тем же названием «зразы».

Сегодня мы хотим вам представить рецепт, которым с нами поделились в Гродненской области Беларуси – чудесное, нужно сказать, место, населённое добрейшими хлебосольными людьми!

Итак, зразы!

Зразы картофельные с фаршем: ингредиенты

Картошка — 500-600 г

Фарш (лучше брать говяжий, но сойдет и свиной или куриный и даже смесь) – 300 г

Сыр – 200 г

Лук 1 головка

Яйцо 2 шт.

Масло сливочное — 100 г

Молоко – 5-6 ст. ложек

Перец черный полотый, паприка, сушеный базилик и тимьян

Зелень: укроп, кориандр, базилик

Соль

Зразы картофельные с фаршем: приготовление

Отварить чищенный картофель и размять, предварительно слив всю воду. Посолить, поперчить и добавить в пюре одно яйцо, молоко, половину приготовленного куска сыра и половину мелко нарезанной зелени. Тщательно перемешать.

Посолить, поперчить и добавить в пюре одно яйцо, молоко, половину приготовленного куска сыра и половину мелко нарезанной зелени. Тщательно перемешать. В перемолотое мясо добавить мелко нарезанный лук, оставшуюся половину нашинкованной зелени, яйцо, по одной щепотке сухих специй (тимьян, базилик, перец…) и посолите по вкусу. Замесить фарш.

Оставшийся кусок сыра натереть на тёрке и тщательно перемешать со сливочным маслом. Разделить эту массу на маленькие шарики диаметром с один сантиметр.

Скатать шарики из фарша и вложить в центр каждого шарика фарша кусочек сырной пасты. Затем «обернуть» каждый шарик фарша оболочкой из приготовленного пюре.

Выложить получившиеся зразы на противень жирно смазанный маслом и помазать со всех доступных сторон взбитым яйцом.

Выпекать в духовке ориентировочно полчаса при температуре 180 градусов.

Зразы картофельные с фаршем: готов

Подавать с улыбкой!

Зразы картофельные с фаршем: видео