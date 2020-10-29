Зразы картофельные с фаршем: очень быстрого приготовления

Зразы картофельные с фаршем! Сегодня у нас Зразы картофельные с фаршем. Наверное, невозможно найти хоть одного человека, не знающего, что такое зразы.
Нет, конечно, из тех, которые хоть раз побывали в каком-либо из славянских государств. Причем абсолютно не важно в каком, потому что зразы готовят, любят и с удовольствием уплетают хоть в Украине, хоть в России, хоть в Польше, хоть в Беларуси.
Правда, ради справедливости нужно отметить, что везде их готовят по-разному и в каждом месте свято верят, что именно их зразы самые настоящие, не то, что у соседей.
Но это даже и к лучшему, потому что у нас, гурманов, есть великолепный повод насладиться кулинарным разнообразием под одним и тем же названием «зразы».
Сегодня мы хотим вам представить рецепт, которым с нами поделились в Гродненской области Беларуси – чудесное, нужно сказать, место, населённое добрейшими хлебосольными людьми!
Итак, зразы!
Зразы картофельные с фаршем: ингредиенты
- Картошка — 500-600 г
- Фарш (лучше брать говяжий, но сойдет и свиной или куриный и даже смесь) – 300 г
- Сыр – 200 г
- Лук 1 головка
- Яйцо 2 шт.
- Масло сливочное — 100 г
- Молоко – 5-6 ст. ложек
- Перец черный полотый, паприка, сушеный базилик и тимьян
- Зелень: укроп, кориандр, базилик
- Соль
Зразы картофельные с фаршем: приготовление
- Отварить чищенный картофель и размять, предварительно слив всю воду. Посолить, поперчить и добавить в пюре одно яйцо, молоко, половину приготовленного куска сыра и половину мелко нарезанной зелени. Тщательно перемешать.
- В перемолотое мясо добавить мелко нарезанный лук, оставшуюся половину нашинкованной зелени, яйцо, по одной щепотке сухих специй (тимьян, базилик, перец…) и посолите по вкусу. Замесить фарш.
- Оставшийся кусок сыра натереть на тёрке и тщательно перемешать со сливочным маслом. Разделить эту массу на маленькие шарики диаметром с один сантиметр.
- Скатать шарики из фарша и вложить в центр каждого шарика фарша кусочек сырной пасты. Затем «обернуть» каждый шарик фарша оболочкой из приготовленного пюре.
- Выложить получившиеся зразы на противень жирно смазанный маслом и помазать со всех доступных сторон взбитым яйцом.
- Выпекать в духовке ориентировочно полчаса при температуре 180 градусов.
Зразы картофельные с фаршем: готов
Подавать с улыбкой!
Зразы картофельные с фаршем: видео
Зразы картофельные с фаршем: очень быстрого приготовления - На Кухне
Зразы картофельные с фаршем! Сегодня у нас Зразы картофельные с фаршем. Наверное, невозможно найти хоть одного человека, не знающего, что такое зразы.
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